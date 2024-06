Costumi, copricostumi e abiti

Per chi ama i costumi interi, le ultime tendenze offrono una vasta gamma di opzioni con stampe vivaci, che spaziano dai fiori tropicali alle geometrie astratte. Questi modelli si distinguono per tagli audaci e scollature profonde che esaltano la silhouette. Non mancano poi i bikini: dalle tinte unite sofisticate ai bikini gioiello per chi desidera uno stile più grintoso e accattivante. Gli abitini crochet sono un must-have per la stagione, disponibili in tonalità vivaci o nel classico bianco, ideali per un look chic e versatile. Realizzati in tessuti traspiranti con dettagli raffinati, sono perfetti da indossare come copricostume durante un pranzo in riva al mare o una passeggiata romantica al tramonto. Non può mancare nel guardaroba estivo anche la classica camicia azzurra oversize, un capo intramontabile, ideale da portare sopra il costume.