Chi è Roberto Fiacchini Anselmi: lavoro, moglie ed età

Roberto Fiacchini Anselmi è il figlio che Renato Zero ha adottato legalmente nel 2003. Anche se molti ignorano la sua esistenza, il ragazzo ha partecipato ad una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi ed è finito anche al centro di una brutta battaglia legale con l’ex moglie. Scopriamo lavoro, moglie ed età di Roberto Fiacchini Anselmi.

Roberto Fiacchini Anselmi: lavoro, moglie ed età

Non tutti sanno che Renato Zero ha un figlio, nato nel 1973. Uno dei cantanti più amati del nostro paese ha adottato Roberto Fiacchini Anselmi nel lontano 2003, quando il ragazzo aveva già trent’anni. Il giovane è entrato nella vita dell’artista nel 1993, quando ha inziato a lavorare per lui come guardia del corpo. Con il tempo, Renato ha conosciuto la sua storia e ha scoperto che era orfano e che i suoi genitori lo avevano lasciato troppo presto. Zero non è stato solo il suo datore di lavoro, ma anche un confidente ed è proprio per questo che ha deciso di dargli quella famiglia che lui non aveva più. In un’intervista del 2016, il re dei Sorcini ha dichiarato:

Ho adottato un figlio perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Ho voluto offrirgli prima un supporto morale, poi istituzionale. Mi aveva colpito molto il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande complicità

Così, nel 2003, Renato ha adottato legalmente Roberto, dandogli il suo cognome, ovvero Fiacchini. La sua storia ha intenerito il cantante, questo è vero, ma la sua è stata una scelta leggermente egoistica, visto che ha ammesso che lo ha fatto anche per non restare solo. Roberto, successivamente, ha partecipato alla settima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. Era uno dei concorrenti ‘figli d’arte’ insieme a Daniele Battaglia, Manuela Boldi e Guenda Goria. La sua esperienza in Honduras, però, durò poco e si vocifera che Renato non fosse molto favorevole.

I problemi ‘legali’ di Roberto

Roberto ha vissuto un periodo molto brutto, dovuto a problemi coniugali con quella che oggi è l’ex moglie Emanuela Vernaglia. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Ada e Virginia, che sono la gioia di nonno Renato. Eppure, i rapporti tra Fiacchini e la donna sono stati tesi per molto tempo. I due si sono separati nel 2010 dopo sei anni di unione. La Vernaglia, stando a quanto ha dichiarato anche nel corso di un’ospitata da Barbara D’Urso del 2014, è arrivata a chiedere la separazione perché vittima di maltrattamenti da parte del marito. Su questo argomento, il cantante, in una vecchia puntata di Domenica In, ha ammesso:

Che mio figlio abbia questa vocazione al rischio è vero, ma gli voglio bene anche per quello. Quando adotti un figlio devi godere della fortuna di non imporre nulla a tuo figlio, né lui deve imporre nulla a te. C’è un equilibrio perfetto in questa situazione ed è un’esperienza che consiglio a tutti

Insomma, dopo anni di battaglie legali, sembra che tra Roberto ed Emanuela sia tornato il sereno e che anche Zero sia finalmente libero di dedicarsi alle nipoti Ada e Virginia.