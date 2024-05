L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 27 maggio al 2 giugno 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Questa settimana il pianeta Marte sarà ancora nel segno dell’Ariete, portando tanta energia in più ai segni di Fuoco. Venere e Giove invece entreranno nel segno dei Gemelli, portando tante novità per i segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana in vista, grazie a Marte sarete infatti pieni di energia e saprete risolvere ogni imprevisto con successo. In ambito sentimentale non mancherà la passione per chi è in coppia.

ottima settimana in vista, grazie a Marte sarete infatti pieni di energia e saprete risolvere ogni imprevisto con successo. In ambito sentimentale non mancherà la passione per chi è in coppia. Toro: settimana così così, soprattutto in ambito lavorativo. Tanti i compiti da portare a termine, la stanchezza e lo stress si faranno sentire. Occhio anche alle spese, cercate di valutare bene eventuali investimenti.

settimana così così, soprattutto in ambito lavorativo. Tanti i compiti da portare a termine, la stanchezza e lo stress si faranno sentire. Occhio anche alle spese, cercate di valutare bene eventuali investimenti. Gemelli : super settimana in arrivo, da ogni punto di vista. Grazie a Venere l’amore sarà il vero protagonista, sia per chi è in coppia ma anche per chi è single che potrebbe conoscere qualcuno di molto speciale. Tutto bene anche sul lavoro.

: super settimana in arrivo, da ogni punto di vista. Grazie a Venere l’amore sarà il vero protagonista, sia per chi è in coppia ma anche per chi è single che potrebbe conoscere qualcuno di molto speciale. Tutto bene anche sul lavoro. Cancro: settimana piuttosto tranquilla, sul lavoro le cose procederanno senza troppi intoppi, mentre in ambito sentimentale avrete voglia di passare più tempo con il vostro partner. Sì a un bella gita fuori porta a due.

settimana piuttosto tranquilla, sul lavoro le cose procederanno senza troppi intoppi, mentre in ambito sentimentale avrete voglia di passare più tempo con il vostro partner. Sì a un bella gita fuori porta a due. Leone: ottima settimana dal punto di vista delle relazioni, sia sentimentali ma anche di amicizia. Tutti vorranno stare in vostra compagnia, la vostra allegria contagerà un pò tutti.

ottima settimana dal punto di vista delle relazioni, sia sentimentali ma anche di amicizia. Tutti vorranno stare in vostra compagnia, la vostra allegria contagerà un pò tutti. Vergine: se la settimana inizierà con due giornate piuttosto stressanti, proseguirà poi nel migliore dei modi, da ogni punto di vista. Per chi è single, uscite di casa, qualcuno di speciale vi sta aspettando.

se la settimana inizierà con due giornate piuttosto stressanti, proseguirà poi nel migliore dei modi, da ogni punto di vista. Per chi è single, uscite di casa, qualcuno di speciale vi sta aspettando. Bilancia: splendida settimana in vista, soprattutto in ambito sentimentale. Alcuni di voi potrebbero anche essere pronti per il grande passo. Sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno.

splendida settimana in vista, soprattutto in ambito sentimentale. Alcuni di voi potrebbero anche essere pronti per il grande passo. Sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno. Scorpione: settimana di alti e bassi. In amore non mancheranno i litigi e le discussioni, ma nemmeno i momenti carichi di passione e romanticismo. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere.

settimana di alti e bassi. In amore non mancheranno i litigi e le discussioni, ma nemmeno i momenti carichi di passione e romanticismo. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere. Sagittario: settimana piuttosto difficile, sarete infatti di pessimo umore e ciò inciderà sia sulla vostra relazione sentimentale sia sul vostro lavoro. Cercate di fare qualcosa che vi piace per rilassarvi.

settimana piuttosto difficile, sarete infatti di pessimo umore e ciò inciderà sia sulla vostra relazione sentimentale sia sul vostro lavoro. Cercate di fare qualcosa che vi piace per rilassarvi. Capricorno: settimana tranquilla, avete voglia di riposarvi e rilassarvi il più possibile. Dopo mesi super stancanti è arrivato il momento di dedicare del tempo a voi stessi. Sì a terme e spa.

settimana tranquilla, avete voglia di riposarvi e rilassarvi il più possibile. Dopo mesi super stancanti è arrivato il momento di dedicare del tempo a voi stessi. Sì a terme e spa. Acquario: settimana così così, ci saranno momenti in cui tutti andrà nel verso giusto, altri in cui le cose non andranno come volete. Il consiglio è affrontare tutto con calma e determinazione.

settimana così così, ci saranno momenti in cui tutti andrà nel verso giusto, altri in cui le cose non andranno come volete. Il consiglio è affrontare tutto con calma e determinazione. Pesci: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, c’è chi di voi potrebbe anche ricevere una promozione o firmare un nuovo contratto di lavoro. In amore occhio alla gelosia.

