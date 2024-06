Chi è Luigi Berlusconi: età, figli e altezza

Classe 1988, quinto figlio dell’imprenditore e politico più controverso del Bel paese. Luigi Berlusconi, ultimo figlio di Silvio Berlusconi, nato dalla relazione con Veronica Lario (dopo Barbara 1984 ed Eleonora 1986), si è sempre sottratto alle luci del gossip. Scopriamo chi è davvero Luigi Berlusconi: età, figli e altezza.

Luigi Berlusconi: età, figli e altezza

Alto 1.83, moro, uno sguardo deciso. Si dice sia un ragazzo molto determinato ed estremamente intelligente. Nato il 27 settembre nel 1988 ad Arlesheim in Svizzera, il piccolo di casa Berlusconi porta il nome del nonno paterno. Luigi segue la strada del padre diventando imprenditore, investitore e chiaramente erede del patrimonio di famiglia (ha azioni in Fininvest). Dopo la laurea in Bocconi, persegue la strada della finanza e sceglie una carriera internazionale. A chi chiede al giovane se vorrà lavorare in televisione come il padre e il fratello Piersilvio risponde: “No grazie, per ora non è la mia strada, meglio la finanza”.

Vita privata

Colpevole di avere un cognome ingombrante, Luigi ha sempre cercato di non apparire su riviste e magazine di gossip, tuttavia le sue vicende amorose non sono passate inosservate. Qualche anno fa, vennero pubblicate foto di Luigi mentre scambiava un bacio – pare affettuoso – con un amico sul pontile di Villa Certosa. Gli scatti, pubblicati dalla rivista Oggi, fecero il giro del web tanto da diventare un caso. La presunta omosessualità di Berlusconi Jr. fece scalpore ma venne subito taciuta.

Federica Fumagalli: chi è la moglie

Dopo la fine della relazione con Ginevra Rossini (nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti), Luigi Berlusconi si è legato a Federica Fumagalli, coetanea e compagna di Università con cui ha una relazione da circa 13 anni. Federica lavora come PR nei locali più in vista di Milano e, nonostante qualche paparazzata, non sembra neanche lei interessata alla notorietà o alla televisione. Sposato con l’ex compagna di Bocconi e coetanea Federica Fumagalli, ha due bambini: Emanuele Silvio, nato nel 2021 e così chiamato in onore del nonno, e Tommaso Fabio, nato nel 2022.