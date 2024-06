Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo dal 17 al 23 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Nel corso di questa settimana sia Mercurio che Venere lasceranno il segno dei Gemelli e faranno il loro ingresso in quello del Cancro, portando tante novità interessanti in particolare per i segni d’Acqua. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 17 al 23 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 17 al 23 giugno 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo dal 17 al 23 giugno 2024, segno per segno:

Ariete : settimana difficile, sia dal punto di vista sentimentale sia da quello lavorativo per via del transito sfavorevole di Venere e Mercurio. Possibili litigi con il partner e possibili discussioni con i colleghi.

: settimana difficile, sia dal punto di vista sentimentale sia da quello lavorativo per via del transito sfavorevole di Venere e Mercurio. Possibili litigi con il partner e possibili discussioni con i colleghi. Toro : ottima settimana in vista, le cose andranno molto bene. Sul lavoro alcuni di voi potrebbero addirittura ricevere una promozione inaspettata! In amore tutto bene, tanti momenti ricchi di romanticismo da vivere con la persona amata.

: ottima settimana in vista, le cose andranno molto bene. Sul lavoro alcuni di voi potrebbero addirittura ricevere una promozione inaspettata! In amore tutto bene, tanti momenti ricchi di romanticismo da vivere con la persona amata. Gemelli: Mercurio e Venere lasceranno il vostro segno e daranno il via a un periodo così e così, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Giove però è dalla vostra parte e vi renderà molto più sicuri di voi stessi.

Mercurio e Venere lasceranno il vostro segno e daranno il via a un periodo così e così, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Giove però è dalla vostra parte e vi renderà molto più sicuri di voi stessi. Cancro: grandi notizie in arrivo per tutti voi! Venere, Mercurio e il Sole saranno tutti dalla vostra parte e daranno il via a un periodo davvero super, da ogni punti di vista, lavorativo, sentimentale e personale!

grandi notizie in arrivo per tutti voi! Venere, Mercurio e il Sole saranno tutti dalla vostra parte e daranno il via a un periodo davvero super, da ogni punti di vista, lavorativo, sentimentale e personale! Leone : settimana di alti e bassi, qualche problemino in ambito lavorativo, possibili imprevisti. Dal punto di vista sentimentale ottime notizie per i single, potreste incontrare qualcuno di davvero molto speciale.

: settimana di alti e bassi, qualche problemino in ambito lavorativo, possibili imprevisti. Dal punto di vista sentimentale ottime notizie per i single, potreste incontrare qualcuno di davvero molto speciale. Vergine: bella settimana in vista, in amore saranno tanti i momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner, e anche sul lavoro sarà una settimana ricca di soddisfazioni.

bella settimana in vista, in amore saranno tanti i momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner, e anche sul lavoro sarà una settimana ricca di soddisfazioni. Bilancia : settimana abbastanza difficile, per chi è in coppia i litigi potrebbero essere all’ordine del giorno, soprattutto a causa della gelosia. Anche sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, cercate di affrontare tutto con spirito positivo.

: settimana abbastanza difficile, per chi è in coppia i litigi potrebbero essere all’ordine del giorno, soprattutto a causa della gelosia. Anche sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, cercate di affrontare tutto con spirito positivo. Scorpione: grande settimana in vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Se avete un progetto nel cassetto è questo il momento per tirarlo fuori e provare a realizzarlo. In amore procede tutto alla grande.

grande settimana in vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Se avete un progetto nel cassetto è questo il momento per tirarlo fuori e provare a realizzarlo. In amore procede tutto alla grande. Sagittario: settimana piuttosto positiva in vista, soprattutto in amore. Per chi è in coppia ci saranno momenti carichi di passione e romanticismo, per chi è single grosse occasioni in vista, a patto che non restiate chiusi in casa.

settimana piuttosto positiva in vista, soprattutto in amore. Per chi è in coppia ci saranno momenti carichi di passione e romanticismo, per chi è single grosse occasioni in vista, a patto che non restiate chiusi in casa. Capricorno : settimana così così, per chi è in coppia potrebbero esserci alcuni litigi nel corso della settimana, mentre sul lavoro potrebbero esserci alcuni imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere.

: settimana così così, per chi è in coppia potrebbero esserci alcuni litigi nel corso della settimana, mentre sul lavoro potrebbero esserci alcuni imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere. Acquario: lo stress questa settimana si farà sentire, così come la stanchezza, Marte infatti sarà in opposizione. A parte questo sarà una settimana piuttosto tranquilla.

lo stress questa settimana si farà sentire, così come la stanchezza, Marte infatti sarà in opposizione. A parte questo sarà una settimana piuttosto tranquilla. Pesci: ottima settimana in vista! In amore le cose non potrebbero andare meglio, anche per i single potrebbero esserci novità inaspettate! Sul lavoro tutto bene, non mancheranno le soddisfazioni.

