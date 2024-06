Matteo Maffucci è un musicista nonché membro del duo degli Zero Assoluto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Matteo Maffucci: età, padre

Matteo Maffucci è uno musicista e cantante, nonché facente parte del noto due musicale degli Zero Assoluto, assieme a Thomas De Gaspari. Matteo è nato il 28 maggio del 1978 a Roma, ha quindi 46 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Suo padre è Mario Maffucci, direttore del Festival di Sanremo dal 1982 al 2000. Thomas e Matteo si sono conosciuti ai tempi del liceo, entrambi infatti hanno frequentato il liceo statale “Giulio Cesare” di Roma. Insieme poi hanno deciso di cimentarsi nella musica fino a fondare il gruppo Zero Assoluto. tanti sono stati i loro successi nel corso degli anni, come per esempio “Semplicemente”, “Svegliarsi la mattina” e “Appena prima di partire”, presentata al Festival di Sanremo del 2009. Nel 2012 gli Zero Assoluto hanno annunciato di aver realizzato la colonna sonora del film “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia. Anche nel 2015 hanno partecipato a Sanremo, con il brano “Di me e di te“, senza però riuscire ad arrivare alla finale. Se volete saperne di più su Matteo Maffucci lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 29mila follower.

Matteo Maffucci: moglie, matrimonio

Come abbiamo appena visto, Matteo Maffucci è un musicista e cantante nonché membro del duo musicale degli Zero Assoluto. Matteo, lo scorso sabato, 8 giugno 2024, si è sposato con la sua fidanzata, ovvero Benedetta Balestri, figlia del noto conduttore e autore televisivo Matteo Balestri. Benedetta è la fondatrice, insieme a Matteo, dell’agenzia One Shot, che segue molti creator e personaggi dello spettacolo. La cerimonia si è svolta alla presenza di amici e parenti in una location all’aperto super romantica. Su Instagram si possono ammirare le tante immagini condivise dagli invitati. Non poteva certo mancare un’esibizione canora da parte di Matteo, che ha cantato a Benedetta “Per dimenticare“. Presente ovviamente anche Thomas De Gaspari, così che gli Zero Assoluto hanno potuto cantare diverse loro canzoni e far ballare e divertire tutti i presenti a questo grande evento. Sempre su Instagram si può vedere anche un video dove di vede Marco Balestri che balla assieme alla figlia Benedetta. Matteo Maffucci e Benedetta Balestri stanno insieme ormai da tanti anni. Era il 2021 quando il cantante degli Zero Assoluto ha fatto la proposta di matrimonio a Benedetta, nel corso di un viaggio a Parigi. Come detto in precedenza, Benedetta e Matteo hanno fondato insieme l’agenzia One Shot, che segue personaggi del mondo dello spettacolo e dei social, come per esempio Paola Di Benedetto, il tiktoker Mattia Stanga e Jody Cecchetto. Il terzo fondatore dell’agenzia è Eugenio Scotto. Non ci resta quindi che fare tanti auguri ai neo sposti Matteo Maffucci e Benedetta Balestri!

