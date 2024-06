Carlotta e mamma Erika sono le vincitrici della prima edizioni di “Io Canto Family”, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerle meglio.

Carlotta e mamma Erika di Io Canto Family: età e storia

Si è conclusa ieri sera la prima edizione dello show canoro “Io Canto Family” condotto da Michelle Hunziker. A trionfare sono state Carlotta e mamma Erika. Carlotta D’Amico ha 8 anni, e sua madre Erika Colaianni l’ha partorita quando era ancora minorenne, aveva infatti solo 17 anni quando Carlotta è venuta al mondo. Madre e figlia si può quindi dire che sono cresciute insieme. La relazione di Erika con il padre di Carlotta è finita poco dopo la nascita della piccola, e ora la donna ha una compagna, Manuela. Ecco cosa ha raccontato Erika: “Due anni fa ho incontrato Manuela. Con lei facciamo tante cose insieme. Io sono tanto felice di vivere insieme a loro.” Carlotta ha conquistato subito tutti non solo con la sua splendida voce, ma anche con il suo sorriso e la sua personalità, inoltre si vede quando sia legata alla madre, raccontando che quando la guarda è come se vedesse una luce.

Carlotta e mamma Erika: il trionfo a Io Canto Family”

Come abbiamo appena visto, sono state la piccola Carlotta, 8 anni, e sua madre Erika a vincere la prima edizione del programma televisivo “Io Canto Family”, condotto da Michelle Hunziker. Questa prima edizione è stata un vero successo, oltre alle splendide esibizioni ci sono stati tanti momenti super commoventi, oltre alla bellezza di vedere figli e genitori così uniti. Lo scontro finale è stato tra Carlotta e mamma Erika della squadra di Mietta, contro Sara e papà Davide nella squadra di Anna Tatangelo. A vincere come detto sono state Carlotta e mamma Erika che tra l’altro sono state sempre in testa. Secondi classificati quindi Sara e papà Davide, mentre al terzo posto si sono piazzati Marika e papà Alessandro. Carlotta e mamma Erika si sono aggiudicate quindi il premio di 50mila euro. Alla domanda su cosa ci avrebbero fatto se appunto avessero vinto, ecco cosa ha risposto Erika: “ho sempre avuto paura di non poter far studiare Carlotta come merita, li userei per il suo futuro”. La bambina Carlotta invece ha risposto senza alcun dubbio: “Io ci andrei a New York!”. In platea ad applaudire la figlia c’era anche il padre di Carlotta.

La prima edizione di “Io Canto Family” si è quindi conclusa e, visto il successo, è facile immaginare che ci sarà in futuro una seconda edizione del programma. Da casa chissà a quanti bambini e a quanti genitori, vedendo il programma, non sia venuta voglia di cimentarsi anche loro sul palco, per emozionarsi e per emozionare il pubblico. Intanto complimenti a Carlotta e mamma Erika per la vittoria!

