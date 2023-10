Il celebre marchio di abbigliamento Blu Studio oggi compie trent’anni. In occasione di questo speciale evento, scopriamo insieme chi è il creatore Francesco Mazzocchi. La storia di chi ha fatto della sua più grande passione il suo lavoro.

Chi è Francesco Mazzocchi, creatore del marchio di abbigliamento Blu Studio

Francesco Mazzocchi è stato un ex rappresentate originario dei quartieri spagnoli di Napoli. Tuttavia, un giorno ha deciso di dare una svolta definitiva alla sua vita e realizzare una sua personale linea di abbigliamento. L’idea è nata da due delle sue più grandi passioni: la moda e la sua città. Lo stilista ha infatti realizzato un brand che unisce lo stile napoletano ad uno stile ricercato. A sostenerlo ed aiutarlo in questo progetto fin dal primo giorno c’è stata sua moglie, che vanta di una lunga esperienza nel mondo della moda. Punto di svolta per il brand è stato poi l’inserimento delle sue due figlie, Ludovica e Francesca. Entrambe hanno dato vita alla collezione donna del brand. Attualmente Francesca è responsabile della collezione donna e del vintage.

Blu Studio, il marchio di abbigliamento creato da Francesco Mazzocchi

Come già anticipato, il punto chiave del marchio di abbigliamento è proprio lo stile napoletano. Abiti doppio petto e monopetto, giacche dalla spalla svuotata, dettagli morbidi e dalla linea larga. Ogni capo è realizzato interamente a mano ed esclusivamente in Italia. Il brand racchiude a pieno le caratteristiche del suo fondatore: eleganza, curiosità e desiderio costante di sperimentazione. Un marchio innovativo, in grado di guardare al futuro, ma con uno sguardo sempre attento sul passato. L’obiettivo di Blu Studio è quello di realizzare collezioni innovative, moderne, rivoluzionarie ma continuando a preservare le tradizioni. Le origini dello stilista sono le caratteristiche dominanti di ogni capo del marchio, grazie a delle fragranze profumate che riportano alla memoria l’odore del Mar Mediterraneo. Ed è proprio questo che ha portato il brand al successo. Non si tratta di una semplice linea di abbigliamento, ma di una vera e propria passione tramandata in tutta la famiglia. Come afferma lo stesso fondatore, infatti “Nei nostri store sentirai che la mia casa è anche la tua. Sentirai il calore di persone che lavorano con passione, come una grande famiglia“.

