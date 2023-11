Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia 2023. Scopriamo insieme tutte le informazioni sul suo conto, come età, fidanzato, famiglia e vita privata. La giovane è stata eletta come la più bella d’Italia, ma ci sono state anche delle polemiche.

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia 2023: altezza, fidanzato, padre, età, fisico

Francesca Bergesio è stata incoronata come la nuova Miss Italia 2023. Ha 19 anni, è piemontese, della provincia di Cuneo, ed è riuscita ad impressionare la giuria, dopo il successo ottenuto a Miss Piemonte. Francesca Bergesio è nata il 26 settembre 2004 a bra, ma vive tra Cervere, sempre in provincia di Cuneo, e Torino. Una bellezza piemontese che è riuscita a conquistare tutti, con un fisico davvero mozzafiato, con i suoi 180 cm di altezza e 62 kg di peso. La 19enne si è diplomata al Liceo Classico Europeo Umberto I di Torino, ma ora ha deciso di trasferirsi a Roma, dove si è iscritta alla facoltà di Medicina. Ha una grande passione per questa materia e studia con grande impegno per riuscire a realizzare i suoi sogni, anche se non vuole rinunciare alle sue passioni, ma cercare di coniugare le due cose. Francesca al momento non risulta essere fidanzata ufficialmente. Durante il concorso le hanno fatto delle domande a proposito della sua situazione sentimentale, ma la giovane ha preferito non fornire troppi dettagli. “Non ne voglio parlare, sono in una situazione particolare” ha dichiarato Francesca Bergesio. La giovane è figlia di un noto parlamentare della Lega, Giorgio Maria Bergesio. Ad accompagnarla e sostenerla in ogni passo del suo percorso a Miss Italia, a partire dalla vittoria a Miss Piemonte, è stata la mamma, che è sempre stata al suo fianco in ogni sua decisione. Francesca ha anche una sorella minore bellissima, proprio come lei, ma bionda, che si chiama Virginia Bergesio.

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia 2023: le polemiche

Francesca Bergesio, sempre molto impegnata nello studio ma anche particolarmente appassionata di questo mondo, ha vinto il concorso di Miss Italia 2023 sabato 11 novembre. Poco tempo dopo sono iniziate le polemiche per la sua vittoria, con diverse accuse di raccomandazione. “Giuria presieduta da Sgarbi, composta dal tizio della Zanzara (Giuseppe Cruciani) e Hoara Borselli. Così si dà l’assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione” è stato il commento dell’ex conduttore tv e giornalista Gad Lerner. Il padre ha respinto tutte queste accuse. Francesca Bergesio è stata eletta Miss Italia 2023 al di là di qualsiasi tipo di raccomandazione, per decisione della giuria, di cui faceva parte anche Giulia Salemi. Per la giovane ora si aprono diverse porte nel mondo della moda e dello spettacolo, che dovrà riuscire a conquistare portando avanti anche il suo percorso di studi.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: