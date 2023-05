Flare leggings: la nuova tendenza e i modelli

Dalla vita alta o media passando per modelli di colore nero oppure a fantasia, sono i flare leggings da indossare in estate.

Il mondo della moda è noto per dettare tendenze ogni anno e con l’arrivo dell’estate sono davvero tanti i pantaloni da indossare. Tra i vari modelli, i flare leggings tornano nuovamente sulle passerelle come consigliano anche i personaggi dello spettacolo. Scopriamo come indossarli e i modelli in voga.

Flare leggings

sono una tipologia di pantalone considerata un vero e proprio must intorno agli anni 2000, ma oggi grazie ai social media come TikTok e alle influencer, i flare leggings sono tornati di moda dettando una nuova tendenza. Sono dei leggings svasati che stanno ottenendo un grande successo. Alcune star come Rihanna hanno sicuramente contribuito al grande ritorno di questi pantaloni.

Forse sbagliato parlare di nuova tendenza dal momento che i panta jazz, l’altro nome con cui sono noti, esistono già da parecchio tempo. Hanno cominciato a fare la loro comparsa tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000, per poi perdere il loro fascino. Oggi sono riemersi e pronti a dettare moda, come mostrano i vari modelli.

Sono dei pantaloni svasati che è possibile indossare in ogni occasione e momento, a prescindere dal settore sportivo, come erano identificati un po’ di tempo fa. I flare leggings si distinguono per una svasatura che può essere più o meno ampia per poi allargarsi verso il bordo inferiore. Per la primavera sono poi diversi gli abbinamenti consentiti.

Infatti, questi leggings si possono indossare abbinati a dei top o delle felpe, ma vanno benissimo anche per uno street style con una giacca in pelle o un blazer. Si possono mescolare creando outfit ogni volta diversi, quindi con tacchi, corsetti, top eleganti o anche per dei perfetti look da indossare la sera.

Flare leggings: modelli

le tendenze oggi propongono i flare leggings in diverse varianti e optano per un ampliamento delle materie prime. Oggi si tende a prediligere modelli in nylon, viscosa, poliestere oppure cotone tricot e anche jersey. Tra i vari tessuti, anche il cotone elasticizzato in modo da renderli maggiormente attillati e confortevoli.

Il nero è il colore dominante dei nuovi modelli, ma si trovano anche tonalità come il blu e il grigio. La gamma cromatica è variegata e ampia proprio per venire incontro alle esigenze e ai bisogni di ognuna. Insieme a queste nuance, ne compaiono altre che richiamano la stagione primaverile: il fucsia, il giallo brillante, il rosso e il pastello.

Oggi la moda propone i flare leggings con un dettaglio e tocco ulteriore, ovvero con alcuni spacchi laterali alle caviglie. Un vezzo e una particolarità che permette di valorizzare,non solo il pantalone, ma anche le scarpe per un look sicuramente perfetto e adatto per ogni occasione e momento. Tra i vari modelli, anche i jeans flare che si contraddistinguono per coprire la caviglia.

In questo caso si tratta di un pantalone molto lungo quasi a toccare il pavimento oppure si trovano anche con la caviglia scoperta che sono maggiormente consigliati per essere indossati durante l’estate. La vita di questi leggings può essere normale, bassa o alta a seconda del modello.

Flare leggings Amazon

Sono dei pantaloni tornati di moda che si trovano in vari colori, modelli e prezzi su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. Qui stiliamo una classifica con i tre migliori modelli di flare leggings da indossare scelti tra più desiderati e voluti dalle consumatrici.

1)Dwevkeful leggings donne sportivi

Sono dei flare leggings indicati per attività sportive come yoga o pilates. un modello sportivo, atletico dalla tinta unita disponibile nel colore marina, grigio e cachi. Sono dei leggings dall’effetto push up che esaltano il lato B. Simili ai pantaloni palazzo per la svasatura al fondo.

2)GOoldenpoint donna leggings flare

Un modello dalla vita media lungo sino alla caviglia, affusolato sulla gamba e svasato verso il fondo. La vita è elastica con tasche e piega stirata sulla gamba. Sono in poliestere ed elastan. Il tessuto è elasticizzato e si trovano sia nel colore nero che a fantasia con pois.

3)Leggings svasati incrociati

Sono dei leggings alla moda dalla vita alta con tasche, molto comodi che modellano la vita. Sono in tessuto elastico per un effetto maggiormente levigante sui fianchi. Forniscono il giusto sostegno. Sono disponibili nei colori nero, grigio, cachi, bianco e blu.

Con i flare leggings, anche i migliori modelli di blazer da indossare per la stagione.