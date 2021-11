Direttamente dagli anni ’70 e conosciuti anche come “jeans a zampa”, i flared jeans ritornano ad essere un must have nel guardaroba per l’autunno inverno 2021. Sono davvero tantissimi i modelli tra cui scegliere, ma come indossarli per essere davvero di tendenza? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato ad uno di quei capi che hanno fatto la storia della moda, arrivando anche ad essere un vero e proprio segno distintivo per un’intera generazione.

Flared jeans, come indossarli per essere di tendenza

Camicie, giubbotti, gonne e pantaloni, negli anni ’70 su ogni capo impazzava il tessuto denim. Ma ad essere i veri protagonisti di outfit maschili e femminili, erano soprattutto i flared jeans a vita alta. Un tempo si vedevano le persone indossarli con gilet, maglioni e scarponcini o scarpe da tennis che spuntavano da sotto il tessuto. Ma come si portano, oggi, per essere davvero di tendenza?

L’abbinamento più classico, ma che fa sempre centro, è il total denim.

Jeans flared abbinati quindi ad una camicia a maniche lunghe dello stesso tessuto e, possibilmente, anche dello stesso lavaggio. Se l’intento è poi quello di richiamare la moda anni ’70, si può aggiungere come capospalla un gilet in ecopelliccia o finta pelliccia, oppure un cardigan di quelli che si legano in vita. Per uno stile più rock invece, si possono abbinare i flared jeans con una t-shirt di una band e un chiodo in pelle.

I flared jeans stanno benissimo anche abbinati ai blazer, in tinta unita oppure in tartan, come vogliono le tendenze autunno inverno 2021. In tonalità neutre oppure più accese, per dare un po’ di colore alle giornate grigie tipiche dei primi freddi.

Come indossarli con gli accessori giusti

A dare quel famoso tocco in più ai nostro outfit sono anche gli accesori. Per un look glamour per esempio, potreste scegliere di indossare un cappello in panno a “testa larga”. I colori classici sono il nero, il bordeaux oppure il verdone, ma ci si può anche sbizzarrire con le sfumature più disparate! Per rendere il look ancora più particolare, inoltre, si potrà indossare un foulard in seta o in raso legato al collo.

Se parliamo di accessori, assolutamente da non dimenticare sono le cinture! Semplici in cuoio, con borchie o con vistose fibbie, sono un trucchetto che può aiutare a mettere in evidenza il punto vita e a dare all’outfit un aspetto più completo.

Come indossarli con le scarpe più adatte

Il fatto che, sotto i flared jeans le scarpe si notino appena, non significa che non bisogna prestare attenzione nello sceglierle! La calzatura giusta infatti, può fare la differenza anche solo per accentuare i punti migliori di una fisicità o camuffarne i difetti.

Una scarpa a punta per esempio, può far apparire piede e gambe più affusolati e un tacco, può invece slanciare la figura. Una semplice décolleté può invece dare al look un aspetto più elegante mentre uno stivale dal tacco grosso o un paio di texani, un aspetto più grintoso.