Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa regalare l’8 marzo a una donna in base al suo segno zodiacale.

Festa della Donna, il migliore regalo per ogni segno zodiacale

E’ vero che il fiore simbolo della Festa della Donna è la mimosa e che, in questa giornata, si è soliti regalare un rametto di mimosa alle donne. In realtà, se si vogliono fare le cose in grande, si può sorprendere, magari la propria fidanzata o moglie, regalandole il fiore perfetto in base al suo segno zodiacale. Ogni fiore comunica un messaggio per preciso, ed esiste un fiore perfetto per ogni donna, in base proprio al segno zodiacale. Quindi, se volete stupire la vostra lei con un regalo originale l’8 marzo, andiamo adesso a vedere quali sono i fiori perfetti per ogni segno zodiacale.

Festa della Donna: a ogni segno zodiacale un fiore

Come abbiamo appena visto, esiste un fiore perfetto per ogni segno zodiacale. Se volete quindi stupire la vostra lei con un regalo super cool per la Festa della Donna, vediamo adesso insieme quali sono i fiori perfetti per ogni segno:

Ariete: il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno dell’Ariete è il tulipano , che simboleggia l’amore perfetto, ma è anche simbolo di forza e audacia.

il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno dell’Ariete è , che simboleggia l’amore perfetto, ma è anche simbolo di forza e audacia. Toro: per una donna nata sotto al segno zodiacale del Toro il fiore perfetto da regalare è la rosa , che simboleggia la passione, la purezza e la femminilità.

per una donna nata sotto al segno zodiacale del Toro il fiore perfetto da regalare è , che simboleggia la passione, la purezza e la femminilità. Gemelli : il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno zodiacale dei Gemelli è il mughetto , fiore profumato e delicato, simbolo di amore e felicità.

: il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno zodiacale dei Gemelli è , fiore profumato e delicato, simbolo di amore e felicità. Cancro: se la vostra lei è nata sotto al segno zodiacale del Cancro, il fiore perfetto da regalarle è la margherita , che esprime dolcezza, sensibilità e purezza.

se la vostra lei è nata sotto al segno zodiacale del Cancro, il fiore perfetto da regalarle è , che esprime dolcezza, sensibilità e purezza. Leone: il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno zodiacale del Leone è il girasole, simbolo di allegria e positività.

il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno zodiacale del Leone è simbolo di allegria e positività. Vergine: per una donna nata sotto al segno zodiacale della Vergine il fiore perfetto da regalare è la gardenia, simbolo di fiducia e speranza.

per una donna nata sotto al segno zodiacale della Vergine il fiore perfetto da regalare è simbolo di fiducia e speranza. Bilancia: il fiore perfetto da fare a una donna nata sotto al segno della Bilancia è l’iris, che esprime sintonia e armonia, e in grado di trasmettere positività.

il fiore perfetto da fare a una donna nata sotto al segno della Bilancia è che esprime sintonia e armonia, e in grado di trasmettere positività. Scorpione: per una donna nata sotto al segno dello Scorpione il fiore perfetto da regalare è il rododendro , simbolo di coraggio e passionalità.

per una donna nata sotto al segno dello Scorpione il fiore perfetto da regalare è , simbolo di coraggio e passionalità. Sagittario: se la vostra lei è nata sotto al segno zodiacale del Sagittario, il fiore perfetto da regalarle è il garofano , fiore che guida al successo e che esprime amore e gratitudine.

se la vostra lei è nata sotto al segno zodiacale del Sagittario, il fiore perfetto da regalarle è , fiore che guida al successo e che esprime amore e gratitudine. Capricorno: il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno del Capricorno è la violetta , simbolo di purezza d’animo, amore vero e fedeltà.

il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno del Capricorno è , simbolo di purezza d’animo, amore vero e fedeltà. Acquario : per una donna nata sotto al segno zodiacale dell’Acquario è il narciso , simbolo di prosperità felicità e speranza per il futuro.

: per una donna nata sotto al segno zodiacale dell’Acquario è , simbolo di prosperità felicità e speranza per il futuro. Pesci: il fiore perfetto da regalare a una donna nata sotto al segno dei Pesci è la peonia, simbolo di pace e nobiltà d’animo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come vestirsi per la Festa della Donna: look e outfit da copiare

L’oroscopo di marzo 2024: le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali