Tendenze Autunno Inverno 2023: Virginia Stablum rivela i suoi must have per la stagione fredda

Le stagioni fredde sono ufficialmente iniziate e la domanda che molte donne si pongono è: come mi vesto? Vediamo insieme quali sono i capi must have della supermodella, nonché Miss Universo Italia 2022, e content creator Virginia Stablum, la quale ha rivelato cosa non manca nel suo armadio. A Berlino, Virginia Stablum, si trovava insieme a Nikkita Chada, Gizem Emre e Maria G De Jaime, e ha rivelato quali sono le sue tendenze più amate. Virginia ha risposto ad alcune domande per Vanity Fair. Le è stato chiesto, prima di tutto, quale fosse il suo rapporto con la moda. Ecco la risposta della giovane modella: “cambia ogni giorno, in base anche al mio umore. Certe volte mi rappresenta di più uno stile molto classico ed elegante, così scelgo il completo blazer e pantaloni. Altri, invece, voglio essere più grintosa e punto su cargo, giacca in pelle e cappellino maschile”. Dopo di che è stato chiesto a Virginia quali fossero i capi e gli accessori must have per questo Autunno Inverno 2023 2024: “sicuramente gli stivaletti UGG, un vero passepartout per la stagione fredda. Li indosserò spesso anche se, in realtà, per lavoro nei prossimi mesi viaggerò per i paesi caldi. E poi, mai senza il trench, perfetto sia per look elegante che sportivi.” Alla domanda che cosa non manca mai nel guardaroba di tutti i giorni, Virginia Stablum ha risposto gli occhiali da sole neri, mentre non parte mai senza portarsi dietro un maglioncino. Infine il capo da avere assolutamente per queste stagioni fredde è il cappotto teddy. Virginia dice di non averlo ancora acquistato ma ha già puntato diversi modelli che le piacerebbe provare.

Tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024

Come ha detto anche Virginia Stablum, tra i capi di tendenza per questo Autunno Inverno 2023 2024 c’è senza dubbio il trench e il teddy coat. Due capi davvero must have. Vediamo insieme quali sono gli altri capi di tendenza per queste stagioni fredde:

Maglioni oversize : caldi e avvolgenti, sono il capo perfetto soprattutto per la stagione invernale. Quest’anno sono di tendenza quelli con collo alto, perfetti da abbinare a un paio di pantaloni slim fit e a un paio di stivali.

: caldi e avvolgenti, sono il capo perfetto soprattutto per la stagione invernale. Quest’anno sono di tendenza quelli con collo alto, perfetti da abbinare a un paio di pantaloni slim fit e a un paio di stivali. Pantaloni a vita alta : ottimi per slanciare la figura, i pantaloni a vita alta sono di tendenza anche in queste stagioni fredde. Anche i pantaloni a sigaretta e quelli a palazzo sono tra le tendenze Autunno Inverno 2023 2024.

: ottimi per slanciare la figura, i pantaloni a vita alta sono di tendenza anche in queste stagioni fredde. Anche i pantaloni a sigaretta e quelli a palazzo sono tra le tendenze Autunno Inverno 2023 2024. Vestiti midi: per quanto riguarda gli abiti, di tendenza i vestiti midi, da abbinare a un paio di stivali e a una pelliccia sintetica.

per quanto riguarda gli abiti, di tendenza i vestiti midi, da abbinare a un paio di stivali e a una pelliccia sintetica. Stivali alti: per quanto riguarda le calzature, di tendenza gli stivali alti, con o senza tacco, ottimi da abbinare o a un vestito midi o a un paio di pantaloni a sigaretta e a una camicia.

