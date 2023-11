Vi siete mai chiesti cosa è più importante tra l’amicizia e l’amore?Cosmopolitan ha lanciato questa domanda alla community di Instagram. In questo articolo scopriamo insieme i risultati e le riflessioni emerse da questo sondaggio. La risposta vi sorprenderà!

E’ più importante l’amicizia o l’amore? Il risultato del sondaggio Instagram

Nel mondo intrigante dei legami umani, c’è sempre stato un dibattito su quale legame sia più importante: amicizia o amore. E quale miglior modo per scoprirlo se non tramite Instagram? Un social creato per la condivisione di foto o video, ma che va ben oltre questo. Si tratta infatti di una grande piattaforma dove i rapporti umani si intrecciano con idee, riflessioni e pensieri. Se utilizzato in maniera concreta può offrire uno spazio per creare legami ed esprimere opinioni interessanti. Ed è proprio questo che ha fatto la rivista femminile Cosmopolitan attraverso un sondaggio lanciato sui loro canali social. Il 55% degli utenti ha affermato che l’amicizia è più importante dell’amore. La maggior parte di loro erano donne. Considerando il romanticismo di coppia dominante nei media e nella cultura popolare, questo potrebbe sembrare un risultato abbastanza contraddittorio. Ma è così. Negli ultimi tempi, come rivela la stessa autrice del sondaggio, l’amore vero è andato man mano a scomparire. Le persone hanno sempre più paura ad incorrere in una delusione amorosa e tendono a sopprimere i loro sentimenti e non lasciarsi andare. Colpa di traumi passati, di storie finite male o del mondo attuale? Al giorno d’oggi l’evoluzione dei modelli relazionali e le nuove dinamiche sociali hanno gettato una luce diversa sul concetto dell’amore, annullando ormai tutti i valori di una volta.

Amicizia o amore: cosa è più importante per gli utenti di Instagram?

Non a caso, una delle ragioni principali per cui l’amicizia viene considerata più importante dell’amore è proprio la sua durata. L’amore è un sentimento davvero complesso e maggiormente soggetto a cambiamenti nel tempo. L’amicizia invece, se solida e vera, può durare una vita intera. L’amicizia offre una visione più autentica del legame, a differenza dell’amore che molto spesso può portare ad idee irrealistiche. Questo permette alle amicizie di crescere in modo spontaneo, senza il peso delle aspettative che talvolta stravolge le relazioni amorose. Non solo. Un altro aspetto rilevante è la libertà e l’indipendenza che caratterizza le amicizie. Nelle relazioni amorose, invece, si rincorre a innumerevoli incomprensioni dovuti proprio a questo. Amicizia e amore sono sentimenti vicini tra loro ma al contempo estremamente diversi. E tu, cosa scegli? Amore o amicizia?

