Che cos’è il trauma dumping? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cos’è il trauma dumping: la differenza tra far sfogare un amico e scaricare il tuo trauma

Al giorno d’oggi si sente spesso parlare di trauma dumping, una condizione sempre più diffusa con cui si mettono a rischio le relazione presenti a cause di quelle passate. A dare una definizione più precisa di trauma dumping ci ha pensato la psicologa Kia Rai Prewitt su Cleveland City: “si riferisce alla condivisione eccessiva di pensieri ed emozioni difficili con gli altri, non è un termine clinico, ma le persone che lo praticano spesso condividono eventi traumatici e situazioni stressanti.” La psicologa continua dicendo che la maggior parte delle volte la persona che riceve questi pensieri negativi si sente sopraffatta e impotente perché non sa come rispondere. Chi pratica il trauma dumping sta facendo in pratica un abuso mentale senza saperlo, sfogandosi, in pratica, scarica tutto sull’altra persona. Sfogarsi ad esempio con un amico va bene e fa bene, è molto importante non tenersi tutto dentro e, la maggior parte delle volte, chi ci ascolta è in grado di gestire quello che gli viene detto senza particolari problemi. Quando però lo scaricare su qualcuno tutti i sentimenti negativi diventa eccessivo c’è il rischio appunto di trauma dumping. Il consiglio è quindi, quando si hanno troppe preoccupazioni, di scrivere magari un diario oppure di chiamare un servizio di consulenza telefonica, dove le persone sono state formate per ascoltare le preoccupazioni degli altri. Quindi sfogarsi va bene ma descrivendo dettagliatamente le brutte esperienze del passato si rischia di ottenere dei risvolti negativi nella relazione stessa. Questo tipo di trauma in realtà è molto più diffuso di quanto si pensa, semplicemente poche persone sanno che si chiama proprio trauma dumping. Il trama dumping è tipico soprattutto di tutti coloro che sono soliti a fare monologhi sulla propria vita senza ascoltare minimamente gli altri. Proprio per questo bisogna cercare di sviluppare il più possibile l’empatia nei confronti degli altri, non esistiamo solo noi, non siamo gli unici ad avere dei problemi e delle preoccupazioni.

Le cause del trauma dumping

Una persona è portata a “praticare” il trauma dumping per diversi motivi, primo fra tutti il bisogno di sfogarsi e, le persone più vicine, diventano una sorta di bersaglio. Spesso chi si trova a praticare il trauma dumping è una persona che ha avuto tante esperienze negative che l’hanno consumata in tutto e per tutto tanto da arrivare a non riuscire più a tenere dentro tutti questi pensieri negativi. Chi invece subisce il trauma dumping rischi di ritrovarsi maggiormente stressato, depresso e ad avere un aumento considerevole dell’ansia. Il consiglio è quello, sia se lo si subisce, sia se lo si pratica, di rivolgersi a un professionista. Se avete notato che alcune persone si sono allontanate dalla vostra vita chiedetevi se per caso non le abbiate sovraccaricate di pensieri ed emozioni negative.

