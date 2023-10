Dove va in vacanza Madame? Qual è la sua meta del cuore, quella che davvero preferisce in assoluto su tutte le altre? Scopriamolo insieme in questo articolo, che ci consente anche di conoscere meglio questa artista.

Dove va in vacanza Madame: scopriamo insieme la sua meta perfetta

Un soggiorno fuori dal tempo nel borgo antico di Toscana con case a tema per la Signora: la cantante ha trascorso il suo tempo in una magnifica località toscana: circondata dalla selvaggia bellezza di un villaggio tradizionale.

Durante le vacanze, la Toscana è una delle mete più amate in Italia. Offre innumerevoli località e borghi, luoghi sereni in cui rilassarsi, ammirare la natura e vivere un sogno. La cantante Madame non si è lasciata sfuggire l’opportunità di condividere le foto dell’incantevole Montebenichi, un luogo che conosce fin dall’infanzia e che offre una vacanza da sogno con appartamenti molto particolari.

Arroccata sulla collina del Chianti, questa località offre non solo la tranquillità di un luogo incantato, ma anche tutto ciò che serve per vivere un tour della Toscana a 360°. La posizione di Montebenichi è infatti strategica e consente di raggiungere in auto anche le città più vicine come Siena e Firenze in Toscana o le bellezze dell’Umbria. Proprio qui, la cantante Madame ha presentato ai suoi seguaci un posto speciale. Si tratta di un ex castello-fortezza che ora ospita i viaggiatori in alcuni appartamenti decisamente unici al mondo.

Una struttura unica al mondo, Il Castelletto, si trova nel cuore del Chianti ed offre la possibilità di soggiornare in case a tema.

Le bellezze di Montebenichini

A Montebenichi, troverete il noto Castelletto, che ora offre ai visitatori appartamenti decisamente unici. All’interno della struttura, è possibile anche ammirare le collezioni d’arte, ma sarà l’atmosfera del vecchio borgo a incantarvi maggiormente. I turisti hanno a disposizione quattro appartamenti nell’antica cittadina, per godersi a pieno l’essenza della campagna toscana.

L’appartamento della Guardia ospita fino a quattro persone. Altri tre appartamenti, L’appartamento del Fosso, L’appartamento del Leone e quello del Falegname, possono ospitare massimo tre persone a testa. L’arredamento di queste case a tema è stato scelto con cura e si adatta all’ambiente circostante.

La cantante ha voluto condividere con i fan la bellezza di questa località che l’ha incantata più di una volta. Non da meno sono i giardini e gli spazi esterni del castelletto ricchi di flora. L’ambiente è circondato da verdi distese naturali, rendendo il posto l’ideale per soggiorni primaverili o estivi alla scoperta della campagna toscana. Seguendo il consiglio della cantante, partite alla scoperta delle bellezze della Toscana.

Città come Siena, ma anche Arezzo e ovviamente la meravigliosa Firenze, in estate possono fornirci riparo dal forte caldo, grazie alle loro fortezze e all’ombra dei giardini verdi, ricchi di alberi secolari e laborinti. In autunno, chiunque scelga la Toscana per una fuga breve, si troverà a vivere una fiaba, catapultato nel Medioevo.

Una vacanza green, all’insegna anche dell’ottimo cibo, e del buon vino: la compagnia, portiamola noi.

