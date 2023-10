Questo è il piatto preferito da Sophie Codegoni e dovresti assaggiarlo anche tu

Dopo aver pulito le cozze e le vongole, in una padella far scaldare l’olio con l’aglio e poi aggiungere i molluschi. Coprire e farli schiudere a fuoco vivace. Togliete poi quasi tutti i molluschi dalle conchiglie, lasciando giusto qualche cozza e vongola intera per decorare il piatto. Dopo di che è tempo di preparare il fumetto di crostacei con gamberi e scampi. Filtrate poi il fondo di cottura di cozze e vongole e tenetelo da parte. Adesso pulite metà dei gamberoni e metteteli da parte, poi incidete gli scampi lungo il dorso. Dopo aver fatto rosolare la cipolla nell’olio, aggiungete gli scampi e i gamberi interi nella padella e fateli rosolare per un paio di minuti, poi metteteli da parte. Tagliate e pulite i calamari e fate rosolare anch’essi per un paio di minuti nella padella, aggiungete poi la passata di pomodoro, lo zafferano, il succo filtrato dei molluschi, la bisque di gamberi e la paprika. Aggiungete infine il riso e mescolate il tutto, poi lasciate cuocere a fuoco basso senza girarlo. Nel momento in cui il riso è pronto, potete aggiungere i gamberi, le cozze e le vongole che avevate messo da parte. Se serve mettete il sale e infine decorate i vari piatti con i frutti di mari che non avevate tolto dalle conchiglie ed ecco che la vostra paella è pronta per essere gustata!