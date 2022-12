Il sesso è una componente molto importante nella vita di una coppia, ma a volte può venire meno a causa di alcuni fattori che incidono. Tra questi vi è sicuramente un calo del desiderio femminile che può vivere la donna in alcuni aspetti fasi della sua vita. Per aumentarlo, i rimedi naturali possono sicuramente aiutare ad avere una vita sessuale soddisfacente e appagante per entrambi.

Desiderio femminile

Nonostante si siano fatti notevoli passi in avanti in tal senso, si continua ancora oggi a far fatica a parlare di sessualità e di desiderio femminile che spinge la donna ad avvicinarsi maggiormente all’uomo e quindi ad avere con lui rapporti sessuali. Un desiderio che può essere latenti in alcuni casi e di conseguenza avere delle ripercussioni sulla vita sessuale.

Negli ultimi decenni, sono sempre di più le donne che non hanno nessuna vergogna o pregiudizio nel vivere apertamente la propria sessualità e quindi lasciarsi andare ai massimi istinti e pulsioni. Oggi riescono a parlarne in maniera serena e tranquilla senza tabù o remore aumentando così il proprio bisogno sessuale.

Il desiderio femminile non è più considerato un tabù, anzi, ma va scoperto pian piano in modo anche da far capire al partner cosa eccita e quali e piace di più alla donna. È un insieme di vari fattori: gli ormoni che giocano un loro ruolo, ma anche i cinque sensi compresi i fattori psicologici che possono aumentare o diminuire il desiderio.

Man mano che si aumentano i rapporti sessuali si ha un aumento dell’eccitazione e dell’attrazione con gli estrogeni che entrano in gioco. Il desiderio femminile tende a esprimersi e attivarsi in seguito a stimoli, fantasie, ma anche a carezze oppure odori. L’uso dei sex toys può sicuramente aiutare sull’aspetto sessuale.

Desiderio femminile basso: cause

Non sempre la voglia di vivere sessualmente il partner è forte e in alcuni casi le donne possono vivere il calo del desiderio femminile che comporta una riduzione del sesso e della voglia di vivere il partner. Un desiderio femminile basso dipende da diverse cause che possono essere sia fisiche che psicologiche che è bene variare attentamente per capire come risolvere la situazione.

Oltre ad avere una soglia di desiderio molto bassa, si va anche incontro alla difficoltà di non avere fantasie a livello sessuale e a secchezza vaginale. Può capitare in diverse fasi della vita della donna, anche senza una ragione o un motivo specifico. Il picco è intorno ai 35 anni grazie agli ormoni, ma con l’arrivo della menopausa questo desiderio tende a calare.

In menopausa, con una riduzione degli estrogeni e nei primi mesi della gravidanza soprattutto quando il corpo deve riprendersi, si può andare incontro a un calo del desiderio femminile. Può anche essere collegato ad alcune patologie croniche oppure stati d’animo e fattori psicologici che possono influire.

Uno dei fattori che va a inficiare sulla riduzione del desiderio femminile e quindi un minore approccio sessuale nei confronti del partner è sicuramente l’aspetto psicologico. I momenti di stress, di ansia, ma anche l’insicurezza della propria immagine e del proprio corpo portano ad avere difficoltà ad approcciarsi in tal senso. Parlarne con il proprio partner oppure con un esperto può sicuramente aiutare ad avere una vita sessuale soddisfacente.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.