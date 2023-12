Che cos’è il Secret Santa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Secret Santa, che cos’è?

Manca sempre meno a Natale ed è quindi tempo di pensare ai regali. Per tutti coloro che però non vogliono spendere una fortuna e che non hanno tempo di pensare a cosa regalare, la risposta è nel Secret Santa, una tradizione americana arrivata anche da noi. Ma, di che cosa si tratta? Il Secret Santa è un modo per riportare la magia del Natale che tanto ci affascinava da bambini, quando eravamo convinti che i doni arrivassero da Babbo Natale in persona, che scendeva dal camino e li depositava sotto l’albero. Il Santa Secret è come un gioco della sorte, per un vero e proprio effetto sorpresa. Il Babbo Natale Segreto è ideale in una famiglia numerosa, tra amici o colleghi, un metodo per rendere il Natale più magico e più divertente. Per organizzarlo basta semplicemente vedere in quanti vogliono partecipare e segnare i nomi su dei foglietti. Poi, a turno, ognuno pescherà un biglietto sul quale c’è scritto il nome della persona alla quale dovrà fare il regalo. L’ideale è anche scegliere un budget in modo che tutti ricevano dei regali più o meno dello stesso valore. Vediamo adesso insieme alcune idee regalo spendendo veramente poco.

Secret Santa: 20 idee regalo 5 euro

Avete deciso di organizzare un Secret Santa? Ecco per voi 20 idee regalo spendendo poco, 5 euro o poco più.

Portamonete Legami: ottimo regalo per qualcuno che non sa mai dove mettere le monete. Su Amazon potete trovare tanti disegni diversi, uno più bello dell’altro, per rendere ancora più originale il regalo. Il costo è di 4,95 euro. Minimammut: per un amante dei libri, potete trovare, anche su Amazon, tantissimi grandi classici Newton Compton Editore a partire da 3,70. Dostoevskj, Poe, Alcott, la scelta è davvero ampia. Set cancelleria scuola: a un bambino potete regalare un bellissimo set cancelleria scuola di Natale, disponibile in diversi colori su Amazon a partire da 2,99 euro. Fun Food Italian Pop Corn: confezione di pop corn artigianali da regalare ai più golosi. Su Amazon a partire da 2,29 euro. Mindfull Meditation Cards: regalo perfetto per chi è in cerca di pace interiore, potete trovarlo su Amazon a 9,34 euro. Profumatore auto Legami: per chi passa tanto tempo in auto è un regalo perfetto, su Amazon a partire da 3,10 euro. Legami, quaderno a righe: ideale per prendere appunti, lo trovate su Amazon con disegni diversi a partire da 4,50 euro. Spremi dentifricio: regalo utile e anche simpatico, lo trovate su Amazon a 8,49 euro. Burt’s Bees Set Regalo Balsamo Labbra: regalo perfetto per una donna, su Amazon a 6,55 euro. Troppotogo – Sfida 30 giorni cura di sé: cofanetto contenente un biglietto al giorno con suggerimenti per prendersi cura di se stessi. Il costo è di 9.99 euro. Carte per bere: gioco divertente da fare ad esempio a capodanno, ideale da regalare a una persona giocherellona. Su flyingtiger a 10 euro. Legami – My Initial Portachiavi: bellissimi portachiavi con l’iniziale della persona a cui dovete fare il regalo. Su Amazon a differenti prezzi, la lettera A ad esempio a 12,90 euro. Treatwell Gift Card: dono perfetto da fare a qualcuno che ha bisogno di coccolarsi un pò. La carta regalo consiste in un credito che può essere usato per acquistare trattamenti di bellezza presso saloni o spa direttamente sul sito treatwell o sull’app. Sono tanti gli importi disponibili a partire da 10 euro. Insomma, un regalo dal successo assicurato. Lumaland Candela Profumata Segni Zodiacali: se la persona “pescata” è un amante dell’oroscopo, ecco il regalo perfetto, una candela profumata con la fragranza del proprio segno zodiacale. Su Amazon a 9,99 euro. Pukka Herbs – Selezione di tisane biologiche: per una persona amante delle tisane ecco il regalo top. Su Amazon a 16,49 euro, 30 filtri, 5 gusti diversi. Beauty case da viaggio: per chi ama viaggiare ecco il regalo perfetto. Su Amazon a 10,99 euro. Draeger – Specchio rotondo con la scritta Je t’adore: regalo originale e alla moda, su Amazon a 3,95 euro. Fdeety – Orecchini doppio cuore: regalo chic per una donna, su Amazon al costo di 11,99 euro. Salvadanaio maialino in plastica: regalo super divertente da regalare a una persona che ama scherzare. Su Amazon a 10,30 euro. Revel Puzzle 3D: regalo super simpatico, potete trovare il Titanic, un autobus di Londra, la Statua della libertà e altri ancora su Amazon a partire da 5,90.

Insomma, queste sono alcune idee per il vostro Santa Secret, qual è tra questi il regalo migliore per la persona che avete “pescato”?

