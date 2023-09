Come trasformare dei leggings in pantaloni eleganti in poche mosse

Trasformare i leggins in pantaloni eleganti sembra difficile e irrealizzabile, tuttavia è più semplice di quanto sembri.

Infatti, in pochi step e con pochi accorgimenti, si potrà raggiungere facilmente uno stile più elegante, elevando tutto il look.

Come trasformare i leggings in pantaloni eleganti: ecco i migliori consigli

Indossare dei leggings come se fossero pantaloni eleganti, ed essere anche di moda e di tendenza, oggi è possibile. Infatti, con pochi e semplici accorgimenti, potremo ottenere uno stile classy e senza tempo.

E allora, proviamo ad indossare i leggings in un modo particolare, in 5 step:

Leggings neri e giacca sartoriale: Un bel paio di leggings neri, strutturati ma aderenti, potranno essere abbinati ad una giacca sartoriale, sciancrata e lunga, che sia però in grado di segnare al meglio il punto vita.

Un bel paio di leggings neri, strutturati ma aderenti, potranno essere abbinati ad una giacca sartoriale, sciancrata e lunga, che sia però in grado di segnare al meglio il punto vita. Layering d’effetto: I leggings con la staffa, che negli anni ’80/’90 erano definiti fuseaux, risalteranno al meglio se si indossano scarpe scollate sul piede, come ballerine o sling back. L’abbinamento perfetto, che rende i leggings alla stregua di pantaloni eleganti, è quello di optare per una camicia morbida e ampia, e una giacca in jeans, un evergreen che fa sempre tendenza.

I leggings con la staffa, che negli anni ’80/’90 erano definiti fuseaux, risalteranno al meglio se si indossano scarpe scollate sul piede, come ballerine o sling back. L’abbinamento perfetto, che rende i leggings alla stregua di pantaloni eleganti, è quello di optare per una camicia morbida e ampia, e una giacca in jeans, un evergreen che fa sempre tendenza. Con la giacca in pelle: I leggings acquistano maggiore eleganza se indossiamo una giacca in pelle? La risposta è sì: se indossiamo un paio di leggings pinocchietto, al ginocchio. La giacca da abbinare deve essere over, dalla linea dritta.

I leggings acquistano maggiore eleganza se indossiamo una giacca in pelle? La risposta è sì: se indossiamo un paio di leggings pinocchietto, al ginocchio. La giacca da abbinare deve essere over, dalla linea dritta. Cappotto sartoriale+stivaletti: Un vero look salvavita, per quando non si ha voglia di creare un outfit più strutturato? Un bel paio di leggings neri, un paio di stivaletti e un bel cappotto sartoriale. Di che colore? Cammello, bordeaux o grigio perla.

Un vero look salvavita, per quando non si ha voglia di creare un outfit più strutturato? Un bel paio di leggings neri, un paio di stivaletti e un bel cappotto sartoriale. Di che colore? Cammello, bordeaux o grigio perla. Leggings lucidi per la sera: Un look serale di grande impatto e anche di tendenza? Se state cercando qualcosa che si faccia notare, scegliete dei leggings in spandex extralucidi, una camicia over bianca ed un lungo cardigan nero, con inserti in pelliccia ecologica. Abbinate il tutto a delle pumps dal tacco alto.

La storia dei leggings nella moda

Già nel 1400, erano noti e apprezzati: nella versione che forse somiglia più ad una calzamaglia, i leggings erano indossati da nobildonne e dame inglesi, per combattere il freddo, e stratificare. Un po’ come si fa anche oggi, quando indossiamo i collant sotto un paio di jeans in inverno!

Nel ‘900 invece, è l’eleganza di Audrey Hepburn ad elevare i leggings: concepiti come fuseaux, erano indossati da una corporatura minuta, aggrazziata ed esile. E in total black, con ballerine decorate: possiamo vedere tutta la bellezza di questo outfit in pellicole d’eterno successo, come Sabrina o come Cenerentola a Parigi.

Gli anni ’80? Vedono il trionfo dei pantacollant più aderenti: infatti, se Jane Fonda si allenava e faceva aerobica indossando i modelli colorati, Olivia Newton-John, dismesse le vesti di una dolce e romantica Sandy, conquisterà Danny , in Grease, proprio indossando un paiodi leggings aderentissimi e stretti, con tanto di cintura. Un look cinematografico indimenticabile, e che possiamo anche replicare, dato che le tendenze ce lo permettono. Attenzione, solamente, a contestualizzare bene i look: sì per la sera e il tempo libero, no per ufficio e contesti formali.

Scegliete di sfoggiare il vostro stile e i vostri leggings preferiti, e conquisterete il mondo!