Le giacche di pelle must have dell'Autunno Inverno 2023: ecco i look di tendenza!

Quali sono le giacche must have per la stagione Autunno/Inverno 2023? Se siete anche voi delle amanti della giacca in pelle, e magari vorreste provare dei look e degli abbinamenti diversi, allora questo è l’articolo perfetto per voi. Infatti a breve, selezioneremo i pezzi migliori, in chiave rock, glamour, chic e country.

Quali sono le giacche di pelle must have per l’Autunno/Inverno 2023? Le tendenze moda più forti

Il trend, per la stagione Autunno/Inverno 2023, vede immancabilmente presenti le giacche in pelle. E ve ne sono di diverse fogge e fit: sicuramente, i puristi della giacca in pelle saranno però, felici di sapere che la tendenza più forte riguarderà proprio lo stile vintage, con un effetto used su cuciture e spalle, anche vicino alle cerniere. Insomma, più la si indossa e più risulta bella e di tendenza: la giacca in pelle non ha una data di scadenza!

Molto apprezzati in questa stagione, saranno anche i modelli monopetto, e i bomber, più sportivi e da biker, da portare anche con inserti in pelle colorata o in tessuto tecnico.

E dunque, quali sono gli abbinamenti e i look più belli, proposti in passerella, da copiare e portare subito nella nostra vita quotidiana?

Le giacche in pelle must have per l’Autunno 2023: 5 outfit da rubare alle sfilate

Vediamo quali sono i suggerimenti degli stilisti per questa stagione, e come indossare la giacca in pelle, un grande classico senza tempo, ma con un tocco di modernità.

In stile rock: Uno degli abbinamenti migliori, per questa stagione, è quello che prevede una giacca in pelle nera (anche vintage), jeans dal lavaggio scuro e anfibi, meglio se con tacco. Sotto la giacca? Una baby tee, grande tendenza dell’estate, che ci sta salutando. Corta e dalle tinte neutre, come il bianco o il panna, renderà più femminile questo look. Completa il tutto un layering di collane con catena argentata.

Romantico e chic: La giacca in pelle, nella stagione autunnale, può essere indossata al mattino e alla sera, anche appoggiata sulle spalle, con studiata noncuranza, proprio come piace alle francesi! L’outfit perfetto per una giacca in pelle marrone, dal taglio avvitato ma classico? Un abitino a fiori, con fondo beige, verde o arancio. Per ispirarsi ai colori d’autunno, il look sarà completo con un paio di stivali texani in cuoio, marrone bruciato.

Per l’ufficio: Se invece, per lavoro, necessitiamo di un dress code più formale, ma non vogliamo rinunciare alla giacca di pelle, ecco la soluzione. Basterà scegliere dei pantaloni sartoriali larghi, maschili ed eleganti, abbinarli ad una camicia bianca o azzurra, in lino o in seta (per un look adatto anche alla sera), e completare il tutto con una giacca in pelle over, monopetto. I colori? Il classico nero, ma anche il grigio o un beige freddo. Da provare in sostituzione del blazer.

Se invece, per lavoro, necessitiamo di un dress code più formale, ma non vogliamo rinunciare alla giacca di pelle, ecco la soluzione. Basterà scegliere dei pantaloni sartoriali larghi, maschili ed eleganti, abbinarli ad una camicia bianca o azzurra, in lino o in seta (per un look adatto anche alla sera), e completare il tutto con I colori? Il classico nero, ma anche il grigio o un beige freddo. Da provare in sostituzione del blazer. Caldo e confortevole: Infine, quando le temperature scenderanno, sarà ancora possibile indossare la nostra giacca in pelle. Basterà abbinare un dolcevita in cachemire, bianco o panna, ad un bel paio di jeans dal taglio regolare, che ci vestano alla perfezione, completando il tutto con la nostra giacca in pelle, bianca o nera, meglio se con zip e taschine sulla vita. L’outfit sarà reso ancor più caldo da un bel paio di stivali e da una maxi sciarpa in lana, a quadri o in fantasia millerighe.

Vi sono piaciute le proposte look per indossare la giacca di pelle, nella stagione Autunno/Inverno 2023? Questo capo è stato e resta un vero must delle passerelle e della moda street, da non lasciarsi scappare per essere stilose e al caldo.