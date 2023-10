Come pulire il cinturino in acciaio di un Rolex? 5 consigli per non rovinare l’orologio

Come fare per pulire il cinturino in acciaio del Rolex? Scopriamo 5 consigli per non rovinare il prestigioso orologio.

Chi ha acquistato un orologio di lusso, come il Rolex, deve prestare molta attenzione alla sua cura per non rovinare l’accessorio. Come fare per pulire il cinturino in acciaio del Rolex? Ecco svelati 5 consigli.

Hai acquistato un orologio Rolex e non sai come prenderete cura senza rovinarlo? Il Rolex è uno degli accessori di lusso più amati e acquistati di sempre. Data l’alta qualità dell’oggetto, è bene prendersene cura con pochi trucchetti e consigli. Perché mantenga tutta la sua lucentezza, occorre regolarmente pulire il Rolex, come? Basta un panno in microfibra.

Inoltre, è possibile lavare periodicamente la cassa e il bracciale metallico dell’orologio Rolex con acqua e sapone e una spazzola morbida. Prima di eseguire queste operazioni, è necessario verificare che la corona di carica sia completamente avvitata contro la cassa per garantire la totale impermeabilità dell’orologio. Ecco 5 consigli per non rovinare il Rolex e pulire al meglio il suo cinturino.

Prima di tutto, rimuovi l’orologio e posizionalo su una superficie piana; prendi un panno morbido e inumidiscilo con acqua tiepida. Strofina delicatamente il cinturino con il panno per rimuovere tutto lo sporco e la polvere. Dopo aver rimosso lo sporco, risciacqua il cinturino con acqua fredda per rimuovere il sapone.

Se il cinturino è particolarmente sporco, puliscilo con un detergente delicato come il sapone da bucato. Strofina delicatamente il braccialetto in acciaio con sapone delicato e acqua tiepida e risciacqua con acqua fredda. Infine rimuovi ancora tutto lo sporco.

Altro consiglio per non rovinare il cinturino in acciaio Rolex? Immergere il cinturino in acqua bollente per circa 10 minuti. Nell’attesa, si procederà con la pulizia del quadrante con l’ausilio di uno spazzolino da denti e un detergente comune, oppure con una soluzione di acqua e bicarbonato. Dopo aver pulito il quadrante, si potrà recuperare dall’acqua il cinturino ormai pulito alla perfezione e assemblare nuovamente i due pezzi dell’orologio.

Eseguiti questi due passaggi, il vostro orologio di lusso in acciaio Rolex sarà splendente e perfettamente utilizzabile quando volete far bella figura, sembrerà come se fosse stato appena acquistato.

Nel caso di un orologio di lusso come il Rolex, ci si chiede: come fare per pulirlo senza rovinarlo? Quando ci si chiede come pulire un Rolex, ci si deve ricordare quali sono i materiali e agire di conseguenza. Per passare alla pulizia di un Rolex o di qualsiasi orologio in acciaio inox, è fondamentale partire dall’esterno.

Prendi un panno pulito e morbido, e passaci un prodotto specifico. In alternativa, si può puntare a una soluzione di bicarbonato e acqua. Per utilizzare questa soluzione, si bagna un po’ il panno e poi si utilizza il bicarbonato.

Chiudendo il panno e strofinando, si ottiene un sistema efficace e naturale per eliminare i graffi, almeno all’esterno. Cinturino e quadrante vanno puliti a parte. Per farlo, ci sono dei kit specifici, altrimenti ci si può rivolgere a un professionista.

Una volta smontato il quadrante, si potrà pulire anche la parte interna del vetro, con un detergente. Per il cinturino, invece, conviene usare uno spazzolino da denti, o comunque qualcosa con setole molto sottili, che permetta di entrare anche nelle fessure interne dei modelli a maglia milanese. Alla fine, si rimonta il tutto e si passa alla lucidatura vera e propria.