Orologi colorati da donna: come abbinarli ai vestiti e modelli

L’orologio non è soltanto qualcosa che permette di registrare e verificare l’ora, ma è diventato un vero e proprio accessorio. Per la stagione estiva, gli orologi colorati sono un must have da non perdere con tanti modelli in circolazione facili da abbinare e indossare ai vari vestiti e outfit. Vediamo quale scegliere.

Orologi colorati da donna

Coloro che vogliono aggiungere un tocco di colore o un accessorio al proprio outfit, possono puntare sugli orologi colorati da donna. Un accessorio allegro, alla moda e anche di tendenza, utile, non solo per controllare l’ora. Un accessorio vivace che dona sprint e gioia alla stagione estiva in modo da creare nuovi stili.

Permettono di rendere i propri look in maniera diversa aggiungendo un elemento maggiormente vivace, giocoso, frizzante e diverso dal solito. Inoltre, è possibile giocare con i vari look per essere sempre all’altezza delle aspettative e creare degli abbinamenti ottimi per un look impeccabile, ma con il giusto stile.

Sono dei prodotti must have adatti per tutto l’anno dal momento che definiscono, non solo il look, ma anche il proprio mood e stato d’animo del momento. Sono realizzati poi in vari materiali e colori in modo che ognuna possa sceglierlo anche in base al significato delle varie tonalità. Per esempio, il bianco è sinonimo di purezza e semplicità da abbinare a un pantalone o una camicia elegante.

Il nero è elegante, di lusso e si abbina molto bene a look monocromatici in qualsiasi tonalità. Per esempio, un abito o una camicia nei toni del pastello sono l’ideale per far esaltare un oroologio colorato in questa sfumatura. Il verde chiaro si addice bene a un look total denim con cintura marrone per esaltarlo.

Orologi colorati da donna: modelli

Sono accessori adatti per la stagione estiva e i vari brand li propongono in versioni molto eleganti e di calsse. Gli orologi colorati si distinguono per cinturini particolari che richiamano i paesi tropicali e pietre preziose che danno quel tocco ulteriore. Sono modelli impreziositi da diamanti, perle, brillanti, ma anche cinturini in pelle colorata.

I colori sono molto accesi e vivaci dalle sfumature eccentriche, proprio per arricchire i propri look estivi con un tocco in più. Si presentano poi in vari colori: blu acceso, giallo, grigio, ma anche rosa, arancione o verde che rendono il look maggiormente gioioso e divertente. Hanno un quadrante colorato con cinturino multi color come il modello proposto da Swatch.

Il marchio Guess propone degli orologi colorati nel color oro rosa che si contraddistingue con una serie di brillantini e cristalli luminosi di ogni colore. Un orologio dalla chiusura a fibbia che è molto elegante e di classe, oltre che alla moda. Ci sono poi modelli in gomma come quelli proposti da Stroilli in tatnissimi colori da scegliere in base ai propri gusti.

a prescindere dal colore molto vivace ed eccentrico, sono orologi colorati da abbinare a un look particolare o estroso, ma anche semplice dando quel tocco in più che aiuta a completare il proprio outfit.

Orologi colorati Amazon

Un accessorio a disposizione su Amazon approfittando di sconti e promozioni. Bisogna soltanto cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre orologi colorati scelti tra alcuni brand importanti accompagnati da una descrizione di ognuno.

1)Hip Hop numers collection

Un orologio da donna con il cinturino in silicone e la chiusura molto comoda. I numeri sono particolarmente grandi. Un modello che resiste all’acqua. I numeri sono di colore rosa con quadrante bianco per leggerli meglio. Il cinturino è intercambiabile in modo da sostituirlo con il proprio look. Disponibile in tantissimi colori: viola, arancione, lilla, ecc.

2)Breil Orologio Classic

Un classico orologio da donna della collezione Breil con colori di tendenza e dettagli alla moda. Il quadrante è di colore rosa e indicato per ogni occasione. Il bracicale è in acciaio con lunetta zigrinata. Un modello dal design particolare ed elegante.

3)Pluiex orologio in legno

In legno colorato con cinturino rosso. Si tratta di un modello da quarzo dalla batteria a alunga durata. Il legno è naturale, ecologico e ipoallergenico. Molto leggero e comodo da indossare. Molto elegante, ma anche indicato per stili classici e moderni. Disponibile nei colori bronzo e rosa.

