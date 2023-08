Scopriamo insieme come lavare i costumi di Calzedonia per riuscire a farli durare più a lungo. I costumi meritano delle attenzioni davvero speciali, così da non rovinarli a causa del lavaggio.

Come lavare i costumi di Calzedonia per farli durare più a lungo

I costumi da bagno solitamente vengono cambiati quasi ogni estate, per seguire le tendenze, ma ci sono alcuni modelli a cui non vogliamo rinunciare, che vorremmo far durare per sempre. Il segreto per farlo è sapere come lavarli in modo corretto, senza rovinarli, in modo che tessuto e colore rimangano sempre perfetti. I costumi devono essere lavati appena si rientra da una giornata di mare o in piscina, così da eliminare subito il sale, il cloro e la sabbia. Basta un lavaggio veloce sotto la doccia che trovate in spiaggia o in piscina, per poi fare un lavaggio vero e proprio successivamente. È importante lavare a mano il proprio costume, soprattutto quelli più delicati, con inserti e paillettes, oppure imbottiture. Bisogna metterlo in una bacinella di acqua tiepida con un po’ di detergente per capi delicati o un sapone neutro, lasciarlo in ammollo per 10 minuti e poi passarlo sotto l’acqua corrente per togliere il sapone. Meglio evitare di strizzarlo o di sfregarlo in modo energico, bisogna sempre essere delicate. Una volta lavato è vietato metterlo in asciugatrice, perché tenderà ad indebolire il tessuto e togliere elasticità. I costumi devono essere stesi all’ombra, non sotto il sole diretto che potrebbe rovinarne il colore.

I costumi da bagno si lavano in lavatrice solo una volta ogni tanto, per una pulizia più approfondita, usando un programma per delicati, con acqua fredda e senza centrifuga. Dovrebbero anche essere inseriti nei sacchetti salva reggiseni, per non rovinarli. In generale è meglio optare per il lavaggio a mano ed è sempre importante leggere le etichette. Se ci sono delle macchie meglio toglierle con un sapone intimo su un panno umido, per poi lasciare il costume in una bacinella d’acqua aggiungendo un po’ di aceto bianco prima del lavaggio a mano.



Come lavare i costumi di Calzedonia: i consigli sulle etichette

I costumi acquistati da Calzedonia, come quelli degli altri brand, hanno bisogno di una cura costante, per evitare che si rovinino e per fare in modo di farli durare il più a lungo possibile. Ovviamente è importantissimo seguire attentamente le istruzioni di lavaggio, per mantenerli belli e farli durare nel tempo.

Nelle etichette dei costumi Calzedonia ci sono indicazioni ben precise. Viene consigliato di lavare in lavatrice in acqua fredda, a massimo 30 °C e con colori simili, ma anche di lavare a mano separatamente, sempre in acqua fredda. Viene consigliato anche di non usare la candeggina al cloro, di non stirare il capo e di non usare l’asciugatrice. Nel caso in cui decidiate di lavare in lavatrice ricordate di farlo solo una volta ogni tanto e di usare un programma molto delicato, senza centrifuga. Per quanto riguarda l’asciugatura, come abbiamo accennato, è importante far asciugare i costumi all’aria aperta, cercando di prediligere un posto all’ombra. La luce diretta del sole potrebbe andare a rovinare i colori del costume.