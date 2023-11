Scopriamo insieme come fare il nodo alla cravatta doppio Windsor, in pochi passaggi.

Scopriamo insieme come fare il nodo alla cravatta doppio Windsor, in pochi passaggi. Un nodo che dona un aspetto autorevole ed elegante, per dare un’impressione particolarmente positiva in ogni occasione.

Nodo alla cravatta, doppio Windsor: stile e origini

Fare il nodo alla cravatta è più semplice di quanto si possa pensare, ma ci vuole un po’ di pratica e bisogna soprattutto conoscere i vari tipi di nodo. Uno dei più popolari in assoluto è sicuramente il doppio Windsor, che viene anche chiamato nodo Scappino. Si tratta di un nodo che dona un volume particolare e un aspetto autorevole in ogni situazione. Questo nodo particolarmente elegante può essere sfoggiato in tutte quelle occasioni in cui fare un’impressione positiva è davvero molto importante. Il doppio nodo Windsor dona un aspetto autorevole e di grande personalità, con un effetto davvero unico e di grande stile.

Questo nodo prende il nome dal Duca di Windsor, ma pochissimi sanno che questo duca in realtà non ha mai indossato questo nodo. Era un amante dei nodi più voluminosi e proprio per questo aveva un trucco particolare, ovvero indossare delle cravatte imbottite di seta e provviste di una federa particolarmente spessa. Il nipotino del duca, Lord Lichfield, ha poi deciso di sfatare questo mito, fotografando lo zio mentre annodava la sua cravatta. La cravatta risultò perfetta e proprio per questo la forma presa venne chiamata Windsor, in suo onore.



Nodo alla cravatta, come fare il doppio Windsor: i passaggi

Come si fa il doppio Windsor?

Prima di tutto bisogna mettere la cravatta intorno al colletto con la parte larga a destra e la parte stretta leggermente sopra l’altezza dell’ombelico, a seconda della statura. Quando si annoda la cravatta si usa solo la parte larga, che deve essere fatta passare orizzontalmente sulla parte stretta. A questo punto bisogna far risalire la parte larga e farla passare attraverso il cappio intorno al collo, per poi tirare giù l’estremità larga verso sinistra, e portare l’estremità larga dietro il nodo e tirarla in diagonale verso destra. Arrivati a questo punto bisogna tirare l’estremità più larga verso l’alto e poi tirarla in alto lungo il collo fino in basso a destra. Sempre la parte larga deve essere portata orizzontalmente attraverso la parte anteriore del nodo, verso sinistra, per poi tirarla verso l’alto, lungo il collo. Gli ultimi passi sono sicuramente i più semplici. La parte larga arrivati a questo punto va inserita attraverso l’occhiello nella parte anteriore della cravatta, poi bisogna stringere il nodo tirando la parte larga verso il basso e posizionando il nodo come desiderato.

Seguendo questi passaggi riuscirete ad ottenere un doppio nodo Windsor con un ottimo volume, per un effetto molto elegante e di classe.

