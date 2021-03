I jeans bianchi piacciono a chiunque ma non sempre si sa con cosa abbinarli e si finisce col farli rimanere chiusi nell’armadio. Ma niente paura: vediamo qui di seguito gli abbinamenti e i consigli su come indossare i jeans bianchi in primavera.

Come indossare i jeans bianchi in primavera

Con l’arrivo della primavera, abbiamo finalmente detto addio ai pantaloni invernali e a tutti i tessuti pesanti. E possiamo dare un caloroso benvenuto a tutti i pantaloni leggeri e soprattutto a quelli bianchi! Certo, ormai i jeans bianchi si indossano tutto l’anno ma per la bella stagione i look cambiano. Ecco come abbinarli al meglio, in maniera semplice ma super stilosa:

Total white

Partiamo dal look più semplice e banale allo stesso tempo: il total white. Non vi preoccupate, non farete “effetto gelataio”, anzi il tutto bianco è di super tendenza. Basta abbinarlo con i giusti ingredienti e lo renderete molto cool. Indossate un jeans bianco dal taglio morbido, meglio se non modello skinny, e abbinatelo con un maglione sui toni del bianco sporco o bianco panna leggermente over. Se ha dettagli o elementi grafici, ancora meglio.

Completate il look con accessori colorati o in nero come una cintura, sneakers e una maxi bag.

Toni nude

Altro look semplice da ricreare è il pantalone bianco con toni neutri come il rosa cipria, delicato o il beige. Giocate e mischiate queste tonalità per creare outfit eleganti e sofisticati, l’ideale per il lavoro, un meeting o anche per il tempo libero. Ovviamente, il tacco in questo caso è d’obbligo! Slancerà la vostra figura e darà quel tocco ancora più chic all’intero look che non guasta mai.

Con il trench

Come non ricreare uno dei look più classici e versatili allo stesso tempo? I pantaloni bianchi di rigore esigono il trench come amico d’accompagnamento. Anche qui potete scegliere voi se abbinarlo in maniera tradizionale ed elegante, con décolleté in vernice, capospalla dal taglio classico e camicia o dolcevita sotto. Oppure in maniera più casual e contemporanea, con trench dal taglio più morbido e destrutturato, sneakers o bikers, maglione o felpa basic.

Con t-shirt a righe

Lo abbiamo lasciato tra gli ultimi ma è tra i must degli abbinamenti con i pantaloni bianchi. Ovvero t-shirt a righe, a scelta se a maniche lunghe o corte, foulard, jeans, ballerine, meglio se con cappello a falda larga e borsetta a tracolla. Un look sofisticato, semplice e versatile, che ha il sapore di un tempo passato, quasi retro.

Con felpa con cappuccio

Volete rendere il vostro look più rock e grintoso? Allora abbinate gli amati jeans bianchi ad denim shirt, ad una felpa con cappuccio e ad un paio di sneakers. Completate il look con un chiodo di pelle, un berretto, meglio se con visiera, e con un bello zainetto. In alternativa, potete giocare con colori e accessori e rendere il vostro look lo stesso luminoso e molto femminile.



Con blazer

Infine, volete rendere il vostro look più classico, elegante ma al tempo stesso moderno e trendy? Un bel blazer di colore a contrasto è la risposta. Abbinate i jeans bianchi modello skinny ad una t-shirt o dello stesso colore o sui toni del nero o del grigio e abbinate poi una bella giacca dal taglio destrutturato. Completate il tutto con sneakers o tacchi, con maxi bag o tracolla, a seconda dell’occasione d’uso.