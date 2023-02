Come abbinare sneakers nere da donna: idee e outfit

Le sneakers nere da donna sono molto versatili e possono essere inserite in vari look, non solo quelli sportivi.

Il nero è uno dei colori più versatili in assoluto, che si abbina bene praticamente a qualsiasi cosa. Le sneakers di questo colore possono essere inserite in vari look, non solo quelli sportivi.

Le sneakers nere da donna: come abbinarle

Il nero è considerato uno dei colori più versatili in assoluto e si abbina bene praticamente a qualsiasi cosa.

Nonostante questo, spesso le donne tendono a considerare le sneakers nere un po’ troppo pesanti, preferendo generalmente quelle bianche. Le sneakers nere, invece, sono davvero facili da abbinare e possono essere inserite in vari look, non solo in quelli sportivi. Le scarpe da ginnastica, al di là del loro colore, sono molto facili da indossare come elemento in un abbigliamento sportivo oppure streetwear. Le sneakers nere, sia nei modelli alti che in quelli bassi, sono sicuramente perfette in questo tipo di look, abbinate a pantaloni della tuta, ai jogger dello stesso colore e ad una felpa di una tonalità più intensa.

Il colore più scuro può essere abbinato alla maggior parte degli outfit autunnali o invernali, ma le sneakers nere da donna possono essere perfette anche nei mesi primaverili ed estivi, magari abbinate ad un paio di pantaloncini. Per sottolineare il carattere sportivo dell’outfit è possibile abbinare una felpa con il cappuccio, colorata o in tinta unita, che va molto di moda al momento.

Le sneakers nere possono essere un elemento perfetto anche per il total look di questo colore.

Si tratta di look molto carini, che stanno bene a tutte le donne, indipendentemente dalla tipologia di bellezza e di fisicità. È importante anche ricordare che questo colore ha un effetto ottico snellente, per cui è spesso molto amato dalle donne. Le sneakers nere basse non stanno bene solo con la tuta, ma anche abbinate per esempio a pantaloni cerati, cappotto lungo e borsa elegante, tutto dello stesso colore. Possono essere inserite anche in un look un po’ più eleganti, indossate con un top minimal, una cintura e pantaloni in tessuto. Riescono ad abbinarsi alla perfezione a qualsiasi look desiderate, diventando adatte a moltissime occasioni.

Sneakers nere: colori da abbinare e un ritorno agli anni ’90

Le sneakers nere non devono essere per forza abbinate a capi dello stesso colore. Questa tonalità si accosta benissimo ad altri colori più scuri, come il blu scuro, il grigio, il verde e il bordeaux. Se volete maggior contrasto, possono anche essere abbinate ad un bianco sporco o ad un beige, senza che ci sia una distinzione troppo netta. Stanno benissimo se indossate con un maglione chiaro e con un paio di jeans classici. Le sneakers nere da donna e i jeans sono un abbinamento davvero perfetto, che porta ad un ritorno nostalgico agli anni ’90. Il look formato da sneakers nere, pantaloncini di jeans e giacca di jeans è davvero perfetto per tutti i giorni, comodo e alla moda. Per richiamare quello stile è possibile anche indossare le sneakers con pantaloni a pinocchietto di jeans e una maglia a maniche lunghe, magari con una bandana in testa per dare un tocco in più.