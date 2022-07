L’estate deve essere sinonimo di libertà per chiunque: sentirsi a proprio agio non è sempre facile e spesso i giudizi delle altre persone – e soprattutto l’insistenza degli stereotipi – tendono a limitare le scelte e a rinunciare a vivere situazioni o a indossare certi capi di abbigliamento.

A tale proposito arriva Lena Dunham, l’attrice, regista e attivista di New York che da un paio di anni è inserita anche nel mondo della moda. Dopo avere debuttato nel 2021 insieme all’e-tailer 11 Honoré con una linea di abbigliamento dedicato alle taglie forti, Lena è prontissima ad abbattere gli stereotipi a suon di bikini e costumi interi super inclusivi.

I costumi di Lena Dunham: bodypositivity e voglia di estate

Interi, due pezzi, sgambatissimi o più compatti, colorati e super estivi: chi l’ha detto che anche le taglie più “forti” non possano giocare con forme e colori in estate? Nessuno. Proprio per tale ragione, Lena Dunham ha pensato a una collezione di swimwear altamente inclusiva e alla moda; per farlo si è affidata all’azienda di Hollywood Hunza G., specializzata nell’uso del caratteristico tessuto elasticizzato detto crinkle, che promette di adattarsi a tutte le forme e linee del corpo femminile.

La stessa Lena ha postato sui suoi social alcune foto che la ritraggono mentre indossa i suoi meravigliosi costumi: il risultato? Milioni di like in men che non si dica!

La caratteristica principale risiede nella taglia: essa infatti è unica, ma grazie al particolare tessuto tutti i costumi sono in grado di modellarsi perfettamente su ogni tipologia di corpo e di forma.

Ogni modello ha un nome e la scelta, come in tutto, è assolutamente soggettiva: si va dal nero Pamela al Juno verde lime, fino al lavanda Jean e all’arancione Gigi.

La battaglia di Lena Dunham si affida alla sensibilizzazione nei confronti di tutte quelle persone che non rientrano nei “canoni estetici” imposti dalla società e, per tale ragione, vengono prese di mira e talvolta derise e offese (il bodyshaming esiste ancora, purtroppo). Ecco dunque che l’obiettivo di Lena risiede nel volere fare sentire belle e libere tutte le donne del mondo, qualsiasi sia la loro corporatura: ogni corpo è unico ed è giusto valorizzarlo al meglio! Spesso e volentieri, infatti sono proprio i commenti altrui a fare scattare pensieri negativi nella mente delle persone colpite da cui poi, esistono numerorissimi casi, il passo verso i disturbi alimentari è molto breve.

Lena Dunham offre la soluzione migliore per tutte: scegliere il colore, scegliere il modello e sentirsi, finalmente, bellissime.

“Oh, come mi pento di non aver indossato un bikini per tutto l’anno in cui avevo ventisei anni – aveva scritto a settembre, postando una foto di sé in costume –. Se qualche giovane sta leggendo questo, vai, proprio in questo momento, indossa un bikini e non toglierlo fino a quando non hai trentaquattro anni”.

Grazie al suo messaggio, la Dunham sta abbattendo a suon di colore e di bikini l’idea che ci siano corpi “non adatti” ai costumi da bagno: ogni persona è libera di indossare ciò che vuole e come vuole, senza dovere dare giustificazione alcuna sul perché di una scelta di bikini piuttosto che un’altra.

L’estate è quella libertà che si dovrebbe mantenere durante tutto l’anno: chapeau, Lena Dunham!