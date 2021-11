Diletta Leotta supera la rottura con Can Yaman: flirt con un modello italiano

La conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, reduce dalla fine della sua liaison con Can Yaman, pare abbia iniziato a frequentare un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo.

Diletta Leotta supera la rottura con Can Yaman: la fine della storia d’amore

Nel mese di ottobre, durante la sua partecipazione a Verissimo, Diletta Leotta aveva confermato a Silvia Toffanin la fine della sua storia d’amore con Can Yaman. La conduttrice, tuttavia, aveva anche ammesso di essere ancora molto innamorata dell’attore, sottolineando che i sentimenti non possono svanire nel nulla in una manciata appena di giorni o settimane.

Diletta Leotta supera la rottura con Can Yaman: le dichiarazioni della conduttrice

A proposito della fine della sua relazione con Can Yaman, infatti, Diletta Leotta aveva dichiarato: “La nostra è stata una bellissima relazione, con tutti i problemi classici delle coppie.

[…] Io ancora innamorata? Penso di sì. Credo che quando lo si è si perde lucidità e sicurezze, anche il controllo. Non so dirvi se è finita definitivamente, ma non è un momento facile. Però in futuro io non so cosa succederà tra di noi. Perché la vita e l’amore sono davvero imprevedibili. Quello che è certo è che adesso non ci sentiamo. Noi avevamo parlato anche di matrimonio, è vero che c’è stata la proposta. Forse le cose sono andate troppo veloci”.

Eppure pare che, altrettanto velocemente, la conduttrice televisiva e radiofonica abbia superato la rottura, consolandosi tra le braccia di un nuovo spasimante.

Diletta Leotta supera la rottura con Can Yaman: il flirt con il modello italiano

A Striscia la Notizia, Diletta Leotta aveva raccontato di essere single ma, secondo le indiscrezioni riferite da Dagospia, sembra che la donna abbia già iniziato a frequentare un altro personaggio del mondo dello spettacolo, vivendo un nuovo flirt.

Per Dagospia, Diletta Leotta ha cominciato una relazione con un modello italiano, identificato come Fabio Mancini. Riportando la notizia, il giornale fondato da Roberto D’Agostino ha scritto: “Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, manager e modello di Armani: come si sa sono stati pizzicati fuori casa di Diletta Leotta dopo una serata tra amici. La cantante sente “la vertigine” per il fascinoso ragazzo mentre pare che la Leotta abbia un debole per un altro modello guarda caso di Armani, il fascinoso Fabio Mancini”.