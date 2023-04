Conosciuto per il suo ruolo in Breaking Bad, Bob Odenkirk è in realtà un volto molto noto nel mondo dello spettacolo mondiale

Attore, comico, regista e sceneggiatore, Bob Odenkirk è conosciuto per avere preso parte a serie-tv di grande successo, come la nota e apprezzata Breaking Bad. La sua carriera è ricca di esperienze e nel 2023 Odenkirk è confermato anche per la seconda stagione di The Bear.

Scopriamo meglio qualcosa in più su di lui, tra carriera professionale e vita privata.

Bon Odenkirk: tutto sull’attore di Breaking Bad

Bob Odenkirk è nato a Berwyn, Illinois, il 22 ottobre 1962 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 61 anni. Dopo avere frequentato la Marquette University a Milawaukee, Odenkirk ha deciso di trasferirsi alla Southern Illinois University Carbondale. La sua passione per la scrittura nasce in giovane età e nel corso degli anni cerca di portarla avanti il più possibile. Inizia a lavorare scrivendo commedie e finisce anche con il scritturare una commedia per la radio, esperienza che gli consente di conoscere grandi nomi del mondo dello spettacolo e non solo.

La sua spiccata ironia lo porta a finire in televisione: il Saturday Night Live è forse uno dei suoi primi progetti importanti. Bob Odenkirk, infatti, è stato assunto come scrittore dello show e vi lavorò dal 1987 al 1991. A quel primo show ne seguirono altri e la carriera di Odenkirk cominciò a prendere una piega assai positiva.

Si parla di show come: Get a Life, The Dennis Miller Show, The Ben Stiller Show, Late Night, The Larry Sanders Show e così via.

Il successo di Bob Odenkirk come attore

Accanto alla carriera da scrittore e autore di show comici, Bob Odenkirk aggiunge un’importante carriera come attore professionista. Il successo maggiore per lui arriva grazie alla serie-tv Breaking Bad, all’interno della quale interpreta l’avvocato Saul Goodman. A quella grande esperienza segue anche quella relativa allo spin-off della serie, alla quale ovviamente Odenkirk prende parte. Lo show ha titolo Better Call Saul, e si incentra proprio sulla figura dell’avvocato da lui interpretata: tale progetto gli è valso tre candidature ai Golden Globe, 4 agli Emmy e una volta ai Screen Actors Guild Award.

Nella lunga e ricchissima carriera da attore, Bob Odenkirk ha lavorato in numerosi progetti, sia seriali, sia cinematografici. Tra questi, è bene ricordare:

Fusi di testa 2 – Waynestock; Monkeybone; Il rompiscatole; The Giant Mechanical Man; The Spectacular Now; Nebraska; Take Me Home Tonight; Piccole donne; The Office; Undone; Lucky Hank

Nel 2023 Bob Odenkirk viene chiamato in veste di guest star nella seconda stagione di The Bear, serie-tv che ha riscosso un grande successo nella prima stagione.

La vita privata di Bob Odenkirk

Bob Odenkirk è attivissimo sui social media. Il suo profilo Instagram (@therealbobodenkirk) è seguito da 1,2 milioni di persone, per un totale di 61 post pubblicati.

Sulla vita privata e sentimentale dell’attore si hanno alcune informazioni. Nel 1997 Odenkirk ha sposato la produttrice Naomi Yomtov, dalla quale ha avuto due figli, Nathan William (1998) ed Erin Jane (2000).

Nel mese di luglio 2021, Bob Odenkirk ha avuto un malore durante le riprese di Better Call Saul: il ricovero è immediato e stando alle varie notizie si è trattato di un problema al cuore.