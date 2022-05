Per i 70 anni del suo Regno, la Regina Elisabetta è stata omaggiata in un modo davvero unico, che sta conquistando tutti. Anche la sovrana ha ricevuto la sua Barbie personale.

La Barbie della Regina Elisabetta

Barbie è sicuramente una vera e propria icona nel mondo dei giocattoli.

Ma se esiste un’icona reale, famosa in tutto il mondo, quella è sicuramente la Regina Elisabetta. E anche la sovrana, in occasione dei 70 anni del suo Regno, ha avuto un dono davvero speciale per omaggiarla: una Barbie con le sue sembianze. Mattel, la storica casa madre della bambola più famosa di tutto il mondo, ha deciso di fare un omaggio alla Regina Elisabetta, proprio in occasione di questo anniversario così importante per la donna.

Lo ha fatto nel giorno del 96esimo compleanno della donna, un altro evento davvero molto speciale per lei. La Barbie della Regina Elisabetta fa parte di un progetto molto più ampio e con un bellissimo significato, che ha lo scopo di celebrare la forza e il coraggio di donne che hanno fatto la storia, visionarie e pioniere in diversi campi, che hanno donato qualcosa di importante. La “Tribute Collection” è stata inaugurata lo scorso anno con la bambola dedicata all’attrice americana Lucille Ball, ma comprende una serie di omaggi a donne davvero molto importanti nel mondo.

Barbie Signature Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Doll

La Barbie della Regina Elisabetta è commercializzata con il nome di Barbie Signature Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Doll. Ritrae la sovrana in un abito avorio molto elegante, che è stato arricchito da due nastri, uno rosa e uno azzurro, per riprodurre quelli donati alla monarca dal padre Giorgio VI e dal nonno Giorgio V. Sul suo capo è stata posizionata la preziosissima tiara “Fringe”, che la regina aveva indossato nel giorno del suo matrimonio con l’amatissimo principe Filippo, che è scomparso il 9 aprile dell’anno scorso. Tra i tanti dettagli del suo abito, appare anche una spilla che simboleggia l’appartenenza al più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, ovvero L’Ordine della Giarrettiera. Mattel ha scelto ogni elemento di questa bambola, che è un pezzo da collezione, con grande cura, grazie ad un’equipe di designer coordinati da Robert Best. L’uomo, in una nota stampa, ha spiegato che ha voluto per la Regina Elisabetta un abito molto originale e non la copia precisa di uno che era già in suo possesso. Per questo hanno studiato con grande precisione e attenzione tutti gli abiti indossati dalla Regina Elisabetta nei ritratti reali, in modo da avere la giusta ispirazione per creare un abito unico nel suo genere, davvero molto originale. La bambola, esattamente come tutti gli altri oggetti da collezione, sarà venduta in tiratura limitata sul sito della Mattel e su Amazon. Il prezzo previsto per la Barbie dedicata alla sovrana è di 75 dollari, ovvero circa 69 euro. Un prezzo che tantissimi collezionisti sono disposti a spendere per aggiungere alla loro collezione questa Barbie unica, dedicata ad una delle donne più famose ed influenti di tutto il mondo.