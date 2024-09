Consigli utili su come scegliere lo sport per i tuoi bambini.

Come fare per scegliere lo sport adatto ai propri bambini? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qualche consiglio utile che può aiutarvi nella scelta.

Come scegliere lo sport per i tuoi bambini

Fare attività fisica è importante fin da quando si è bambini, quindi far fare uno sport ai propri figli fin da piccoli è davvero importante, non solo dal punto dal punto di vista della salute, ma anche perché lo sport aiuta a conoscere altri bambini, a uscire fin da piccoli dalla zona di confort, a provare cose nuove. Oggi più che mai lo sport è importante, infatti rispetto al passato i bambini tendono a fare una vita più sedentaria, per colpa della tecnologia. Quindi spronare il proprio bambino a iniziare a praticare sport è davvero super importante. Fermo restando che non si deve mai obbligare un figlio a fare magari lo sport che piace a noi, solo appunto perché piace a noi, adesso andremo a vedere insieme qualche consiglio utile che può aiutarvi nella scelta, nel caso in cui il vostro bambino non abbia una passione particolare o sia ancora troppo piccolo per scegliere.

Come scegliere lo sport per i tuoi bambini: da 0 ai 13 anni

Lo sport si può iniziare anche quando si è piccolissimi anzi, prima si inizia meglio è. Cominciamo col vedere quali sport sono consigliati nei primi tre anni di vita:

Nuoto : è l’attività che si può iniziare anche nei primi mesi di vita, il nuoto neonatale. Questa attività aiuta tantissimo per lo sviluppo motorio.

: è l’attività che si può iniziare anche nei primi mesi di vita, il nuoto neonatale. Questa attività aiuta tantissimo per lo sviluppo motorio. Ginnastica: è un altra attività che si può iniziare da piccolissimi e che aiuta a migliorare la coordinazione e la capacità di equilibrio.

è un altra attività che si può iniziare da piccolissimi e che aiuta a migliorare la coordinazione e la capacità di equilibrio. Danza: altro sport perfetto anche per i più piccoli, permette anche di imparare percepire meglio lo spazio circostante.

Vediamo adesso quali sono invece gli sport consigliati per i bimbi dai 3 ai 6 anni, oltre a quelli già citati sopra:

Equitazione : se notate che vostro figlio ama particolarmente gli animali, l’equitazione è lo sport ideale. All’inizio ovviamente comincerà a cavalcare i pony, poi crescendo arriverà anche ai cavalli. Questo sport aiuta tantissimo nel rinforzare i muscoli e a formare un’ottima resistenza fisica.

: se notate che vostro figlio ama particolarmente gli animali, l’equitazione è lo sport ideale. All’inizio ovviamente comincerà a cavalcare i pony, poi crescendo arriverà anche ai cavalli. Questo sport aiuta tantissimo nel rinforzare i muscoli e a formare un’ottima resistenza fisica. Pattinaggio: sport ottimo dai 5 anni in su, permette di migliorare l’equilibrio e la coordinazione.

Ecco invece cosa iniziare dai 6 ai 13 anni:

Tennis: è lo sport del momento e si può iniziare anche da piccoli. Permette di rinforzare tantissimo i muscoli del corpo.

è lo sport del momento e si può iniziare anche da piccoli. Permette di rinforzare tantissimo i muscoli del corpo. Calcio : è lo sport più amato ancora oggi, utile non solo dal punto di vista fisico ma anche per cominciare fin da piccoli a capire cos’è lo spirito di squadra.

: è lo sport più amato ancora oggi, utile non solo dal punto di vista fisico ma anche per cominciare fin da piccoli a capire cos’è lo spirito di squadra. Basket : altro sport consigliatissimo, come il calcio promuove lo spirito di squadra, oltre ai benefici fisici.

: altro sport consigliatissimo, come il calcio promuove lo spirito di squadra, oltre ai benefici fisici. Pallavolo: stessa cosa di calcio e basket, è sempre una scelta vincente.

Come scegliere lo sport per i tuoi figli: gli adolescenti

Una volta compiuti i 14 anni, si può iniziare a pensare allo sport in termini agonistici, soprattutto se i vostri figli praticano già. Invogliare proprio figlio, anche adolescente, a fare sport è consigliato a tutti i genitori ma, come detto prima, senza arrivare all’obbligo, soprattutto verso uno sport che a vostro figlio non piace. Il consiglio è parlare apertamente con vostro figlio, fargli capire quanto sarebbe importante per la sua vita fare attività fisica, in modo che arriva alla decisione di iniziare a praticare sport di sua iniziativa.