Cos’è e come si combatte lo stress da rientro? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Stress da rientro: cos’è

Riprendere la routine di tutti i giorni dopo le vacanze estive non è certo facile, anzi può essere causa di stress e ansia, la cosiddetta sindrome da rientro. Ma che cos’è esattamente? Vediamolo adesso insieme. Con sindrome post rientro al lavoro dopo la vacanze si intende il provare alcune sensazioni, come stanchezza, molta più fatica del solito nello svegliarsi la mattina, forte desiderio di arrivare già a sera, irritabilità, mal di testa, fatica a concentrarsi. Ecco, se provate alcune di queste sensazioni siete vittime della post-vacation syndrome che, non allarmatevi, colpisce tantissime persone. Le vacanze sono necessarie e fanno bene a tutti ma è vero che riprendere i soliti ritmi non è certo facile, anche se siete tra coloro che hanno la fortuna di fare un lavoro che amano. Inoltre, se avete fatto delle vacanze poco rilassanti, riprendere la solita routine sarà ancora più difficile proprio perché il vostro corpo e la vostra mente non si sono riposate a dovere. Ma attenzione, anche l’aver passato le vacanza a non fare assolutamente nulla, quindi a stare nell’ozio più totale, può rendere la ripresa assai difficile. Il consiglio è, per le prossime vacanze, di fare un mix, riposo ma anche attività stimolanti. Comunque, per combattere lo stress da rientro ci sono alcune pratiche davvero utilissime e super consigliate. Andiamole ora a vedere insieme.

Stress da rientro: come si combatte?

Per combattere lo stress da rientro si può scegliere la mindfulness, la meditazione e la respirazione. Sono tre pratiche davvero molto potenti, se fatte però in maniera consapevole e non tanto per. La meditazione infatti oggi purtroppo è quasi considerata una moda e poche persone riescono a meditare davvero. Il consiglio è quello di cercare online delle meditazioni guidate, in modo che la voce dell’esperto/a possa guidarvi e possiate essere meno distratti. La mindfulness è un tipo diverso di meditazione, con esercizi mirati si cerca di ritrovare la stabilità emotiva. E’ una pratica che porta a concentrarsi sul presente lasciando andare il passato e tutta la negatività. Il presente è, infatti, l’unica cosa su cui abbiamo il controllo, non possiamo cambiare ciò che è stato e non possiamo nemmeno cambiare il futuro, possiamo solo vivere il presente in maniera consapevole. Accettare che il qui e ora è ciò che conta davvero. Infine abbiamo la respirazione. Indicata soprattutto se soffrite di ansia, concentrarsi sul respiro è un ottima pratica per ritrovare la calma, rilassarsi e poter poi affrontare la giornata in maniera più positiva.

Stress da rientro: l’importanza dell’attività fisica

Meditazione, mindfulness e respirazione sono tre pratiche davvero super utili per combattere lo stress da rientro ma non solo. Importantissima anche l’attività fisica, oltre alla mente, anche il corpo ha bisogno di ritrovare energia e carica. Inoltre fare attività fisica migliora tantissimo l’umore e permette di affrontare il ritorno al lavoro con più positività. Consigliatissima anche la doccia fredda appena svegli, oltre a far bene al corpo, risveglia anche la mente e dà tanta carica in più.