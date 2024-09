Che cos'è la post-vacation syndorme? Come fare per evitarla? Scopriamolo insieme.

Post-Vacation Syndrome: cos’è?

Settembre, per la maggior parte di noi, corrisponde al rientro al lavoro dopo le vacanze e spesso siamo di fronte a una vera e propria sindrome da rientro, ovvero la post-vacation syndrome. Ma che cos’è esattamente? Vediamolo adesso insieme. Con sindrome post rientro al lavoro dopo la vacanze si intende il provare alcune sensazioni, come stanchezza, molta più fatica del solito nello svegliarsi la mattina, forte desiderio di arrivare già a sera, irritabilità, mal di testa, fatica a concentrarsi. Ecco, se provate alcune di queste sensazioni siete vittime della post-vacation syndrome che, non allarmatevi, colpisce tantissime persone. Le vacanze sono necessarie e fanno bene a tutti ma è vero che riprendere i soliti ritmi non è certo facile, anche se siete tra coloro che hanno la fortuna di fare un lavoro che amano. Inoltre, se avete fatto delle vacanze poco rilassanti, riprendere la solita routine sarà ancora più difficile proprio perché il vostro corpo e la vostra mente non si sono riposate a dovere. Ma attenzione, anche l’aver passato le vacanza a non fare assolutamente nulla, quindi a stare nell’ozio più totale, può rendere la ripresa assai difficile. Il consiglio è, per le prossime vacanze, di fare un mix, riposo ma anche attività stimolanti. Comunque, andiamo a vedere adesso insieme come fare per evitare di cadere nella sindrome da rientro.

Post-Vacation Syndrome: come evitarla

Come abbiamo appena visto, la post-vacation syndorme, ovvero la sindrome da rientro, colpisce tanti di noi. Tornare a lavorare dopo le vacanze è difficile, è inutile negarlo o fingere che non sia così. Ci sono però alcuni trucchetti per evitare di cadere vittime di questa sindrome da rientro e riprendere quindi praticamente subito la solita routine. Vediamo adesso insieme come evitare la sindrome da rientro:

Riposo: prima di riprendere è essenziale programmare dei momenti di riposo, nel senso la prima settimana che riprendete a lavorare, evitate di uscire tutte le sere o di stare svegli fino a tardi. Il vostro corpo ha bisogno di riabituarsi al ritmo quotidiano e per farlo ha bisogno di riposo.

Smartphone : al fine di dormire meglio la sera evitate di stare attaccati al vostro smartphone, infatti la luce blu può portare a mal di testa ma soprattutto a faticare a prendere sonno e, come detto prima, il riposo è essenziale per non cadere nella sindrome da rientro.

Attività fisica: il riposo è essenziale ma anche l'attività fisica, l'importante è che riprendiate con calma.

Alimentazione: anche una sana alimentazione è importantissima, evitate di mangiare troppo pesante la sera.

Post-Vacation Syndorme: come riprendere il ritmo

Per riprendere nel più breve tempo possibile il ritmo dopo le vacanze e quindi vivere l’esperienza lavorativa serenamente, oltre ai consigli detti poc’anzi, è essenziale ridurre al minimo lo stress. Al fine di performare meglio il nostro corpo e la nostra mente di devono riabituare e lo stress è il nemico numero uno. Se riuscirete a ridurre al minimo lo stress e a prendervi del tempo per riposarvi, vedrete che nel giro di un paio di settimane sarete come nuovi!