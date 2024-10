La terapia del testo funziona veramente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Terapia del testo: che cos’è?

Avete già sentito parlare della terapia del testo? Si tratta di un supporto psicologico dove i pazienti comunicano con i propri terapeuti attraverso dei messaggi di testo, invece che faccia a faccia o tramite videochiamata. Questa terapia sta prendendo sempre più piede e non solo tra le persone più timide che magari fanno fatica a parlare dei propri problemi a voce e trovano quindi molto più semplice tirare fuori tutto scrivendo. Inoltre, i pazienti possono scrivere quando vogliono, anche se otterranno le risposte solamente quando il terapeuta è disponibile però, se una persona ha bisogno nell’immediato di sfogarsi può farlo senza dover magari aspettare la seduta di terapia classica in studio. Ma la domanda che sorge spontanea è, la terapia del testo funziona davvero? E’ davvero equiparabile a quella faccia a faccia? Andiamo adesso a vederlo insieme.

Terapia del testo: funziona davvero?

Come abbiamo appena visto, la terapia del testo è una forma di supporto psicologico dove un paziente comunica con il terapeuta tramite dei messaggi di testo. Come detto è un tipo di supporto psicologico che si sta diffondendo sempre di più, anche nel nostro Paese. Ma, funziona davvero? Secondo diversi studi sì, la terapia del testo funziona come una terapia classica faccia a faccia, può quindi essere efficace allo stesso modo per calmare sintomi quali ansia e depressione. Inoltre, una ricerca americana eseguita da Adrian Aguilera, professore associato a Berkley, ha dimostrato come i pazienti rimangano per più tempo in terapia quando appunto questa include i messaggi di testo. Quindi sì, la terapia del testo è certamente valida. Andiamo a vedere adesso insieme i pro e i contro del scegliere questo tipo di terapia invece di quella tradizionale.

Terapia del testo: i pro e i contro

Dopo aver visto che cos’è nel dettaglio la terapia del testo e aver appurato la sua validità, andiamo a vedere insieme quali sono i pro e i contro del scegliere questo tipo di terapia basata appunto sui messaggi di testo. Iniziamo dai pro:

No appuntamenti fissi: la terapia del testo non richiede di avere un appuntamento fisso con il proprio terapeuta, anzi il paziente può scrivere quando vuole al terapeuta;

la terapia del testo non richiede di avere un appuntamento fisso con il proprio terapeuta, anzi il paziente può scrivere quando vuole al terapeuta; Esprimere emozioni: tramite messaggi molte persone trovano più semplice esprimere le proprie emozioni e parlare apertamente dei propri problemi, cosa che in tanti appunto non riescono a fare di persona, nemmeno con un terapeuta;

Vediamo adesso invece quali sono i contro del scegliere la terapia del testo: