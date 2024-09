E’ arrivato il momento del rientro a scuola per i nostri figli: scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i ponti e le festività dell’anno scolastico 2024 2025.

Rientro a scuola per i figli?

Ci siamo, il nuovo anno scolastico sta per partire ormai in tutta Italia, è tempo quindi per i nostri figli di fare ritorno sui banchi di scuola. Finite le vacanza estive è tempo di tornare a studiare e a impegnarsi per preparare al meglio il proprio futuro. Il calendario scolastico 2024-2025 offre ovviamente anche dei periodi di riposo dovuti alle festività. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio tutti i ponti e le festività dell’anno scolastico 2024-2025:

Rientro a scuola per i figli: ecco i ponti e le festività 2024-2025

Dal 1 al 3 novembre 2024: la prima data da segnare è quella relativa al ponte di Ognissanti. Il 1 novembre cade di venerdì, perciò i nostri figli avranno davanti tre giorni per ricaricare le energie o per una breve vacanza in famiglia.

la prima data da segnare è quella relativa al ponte di Il 1 novembre cade di venerdì, perciò i nostri figli avranno davanti tre giorni per ricaricare le energie o per una breve vacanza in famiglia. Dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 : non si tratta di una dimenticanza, quest’anno l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione, cade di domenica e quindi non sono previsti giorni di vacanza. Si dovranno infatti aspettare le vacanze di Natale , che partiranno venerdì 20 dicembre 2024 e termineranno con il rientro a scuola martedì 7 gennaio 2025.

: non si tratta di una dimenticanza, quest’anno l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione, cade di domenica e quindi non sono previsti giorni di vacanza. Si dovranno infatti aspettare le , che partiranno venerdì 20 dicembre 2024 e termineranno con il rientro a scuola martedì 7 gennaio 2025. Dal 17 aprile al 22 aprile 2025 : le vacanze di Pasqua cominceranno di giovedì 17 aprile e termineranno martedì 22.

: le vacanze di cominceranno di giovedì 17 aprile e termineranno martedì 22. 25 aprile: appena due giorni dopo la fine delle vacanza pasquali, ecco un altro giorno di vacanza, venerdì 25 aprile, per la Festa della Liberazione , che permetterà un ponte di tre giorni visto che cade di venerdì.

appena due giorni dopo la fine delle vacanza pasquali, ecco un altro giorno di vacanza, venerdì 25 aprile, per la , che permetterà un ponte di tre giorni visto che cade di venerdì. Dal 1 al 4 maggio 2025: lungo ponte per la Festa dei Lavoratori che cade di giovedì, ideale per una breve vacanza in famiglia.

lungo ponte per la che cade di giovedì, ideale per una breve vacanza in famiglia. 2 giugno: la Festa della Repubblica nel 2025 cade di lunedì, il che consentirà ai nostri figli di allungare di un giorno il weekend.

Rientro a scuola per i figli: come prepararli al meglio

Manca davvero poco all’inizio del nuovo anno scolastico e quindi per tanti genitori è tempo di rientro a scuola per i propri figli. Dopo mesi di vacanze, tornare sui banchi può non essere molto semplice, a prescindere che i nostri figli debbano andare alle elementari, alle medie o alle superiori. Per molti ragazzi tornare a scuola è sinonimo di pressione, di ansia, perciò è bene cercare di aiutare i nostri figli come meglio possiamo. Inoltre, molti bambini e ragazzi devono ancora riprendersi del tutto dalla pandemia, dal lockdown e quindi dalla DAD, ovvero la didattica a distanza, che ha portato a diversi problemi, tra cui la difficoltà a socializzare ma anche depressione e difficoltà di apprendimento. Quindi, oggi, è ancora più difficile per molti dei nostri figli affrontare il rientro a scuola, perciò è molto importante che i genitori accompagnino il ritorno sui banchi cercando di diminuire le pressioni, evitando di fare troppe domande e rispettando le ansie e le paure del figlio.