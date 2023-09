Baciare i bimbi sulla bocca non si dovrebbe fare. Come mai? Scopriamolo insieme.

Il bacio di Chiara Ferragni ai figli suscita scalpore

Qualche anno fa ha fatto scalpore il bacio di Chiara Ferragni sulla bocca del figlio, Leone, attimo che è stato postato dall’influencer e imprenditrice lombarda sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Nella foto si vede proprio la Ferragni che scambia un tenero bacio sulle labbra con il piccolo Leone, e sotto la didascalia “My love“. La foto è stata apprezzata da tantissimi fan di Chiara ma c’è stato anche qualcuno che non l’ha presa molto bene, un hater ha infatti commentato la foto scrivendo: “il bacio sulla bocca con i figli è disgustoso”. Chiara Ferragni, che solitamente ribatte ai commenti negativi con ironia, in quell’occasione si è davvero arrabbiata, rispondendo con un “sei disgustoso tu”. Altri follower hanno risposto all’hater con frasi del tipo “è una foto così tenera che qualsiasi commento negativo mi sembra assurdo”, “è impossibile vedere implicazioni negative o, ancor peggio, maliziose in relazione a una foto bella come questa”, “invece sono meravigliosi, mamma e figlio… il vero amore, esiste altro di più vero e puro? Un amore incondizionato.” Ma, il bacio sulla bocca tra genitori e figli è giusto o non si dovrebbe fare? Scopriamolo insieme.

Perché non si dovrebbe baciare i bimbi sulla bocca

Non solo Chiara Ferragni, sarà capitato a tante mamme e papà di baciare i propri figli sulle labbra, ma è davvero giusto farlo o sarebbe meglio evitarlo? La risposta secondo la maggioranza degli esperti è sì, sarebbe meglio evitare di baciare i propri figli sulle labbra. Si tratta proprio di un comportamento che sarebbe meglio evitare. Alcuni sostengono che sia solamente una manifestazione di affetto, ma in realtà potrebbe sancire dei danni in futuro per i propri figli. Lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pallai si era espresso su Facebook su questo argomento, dicendo: “diciamocelo chiaramente: è un gesto sbagliato. Senza se e senza ma. Gli adulti hanno la responsabilità di offrire tenerezza e contatto ai loro bambini, senza mai ricorrere a gesti che possono essere fonte di eccitazione o sensazioni intense.” Baciare i figli sulla bocca è quindi da evitare per diverse ragioni, prima fra tutti il fatto che la bocca è comunque una zona erogena che dà piacere e stimolarla potrebbe generare confusione nel bimbo, che ha invece bisogno di chiarezza nei ruoli. I bambini inoltre tendono a copiare i gesti dei genitori e quindi potrebbero ripetere questo gesto anche con gli altri, senza rendersi conto di quello che significa. Ai bambini è importante insegnare quali sono i confini personali del proprio corpo, e il contatto tra le labbra è un gesto molto intimo tra due persone ed è perciò fondamentale che il bambino lo capisca fin da subito, altrimenti c’è il forte rischio che crescendo il bambino in questione si senta molto confuso a riguardo e non sappia quali siano i confini personali.