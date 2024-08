Come preparare i figli al rientro a scuola? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qualche utile consiglio.

Back to School, come preparare i figli al rientro a scuola

Manca davvero poco all’inizio del nuovo anno scolastico e quindi per tanti genitori è tempo di rientro a scuola per i propri figli. Dopo mesi di vacanze, tornare sui banchi può non essere molto semplice, a prescindere che i nostri figli debbano andare alle elementari, alle medie o alle superiori. Per molti ragazzi tornare a scuola è sinonimo di pressione, di ansia, perciò è bene cercare di aiutare i nostri figli come meglio possiamo. Inoltre, molti bambini e ragazzi devono ancora riprendersi del tutto dalla pandemia, dal lockdown e quindi dalla DAD, ovvero la didattica a distanza, che ha portato a diversi problemi, tra cui la difficoltà a socializzare ma anche depressione e difficoltà di apprendimento. Quindi, oggi, è ancora più difficile per molti dei nostri figli affrontare il rientro a scuola. Adesso quindi andremo a vedere insieme qualche utile consiglio per aiutare i nostri figli ad affrontare al meglio il ritorno sui banchi.

Back to School, i consigli per preparare i figli al rientro a scuola

Settembre è alle porte, così come il rientro a scuola per i nostri figli. Come abbiamo appena detto, tornare sui banchi per tanti dei nostri ragazzi può non essere così semplice, tra ansia da prestazione e stress, per non parlare del tornare a studiare dopo tre mesi di vacanza. Ognuno dei nostri figli è diverso dall’altro, quindi sta al genitore cercare di capire cosa può spaventare o meno nostro figlio, ma adesso andremo comunque a vedere insieme qualche consiglio a livello generale che può aiutarvi per dare una mano ai figli nell’affrontare il rientro a scuola, per far sì che esso possa essere un momento di gioia:

Pressione : è bene evitare di pressare i figli sui risultati scolastici, un bambino o un ragazzo tranquillo e sereno performerà molto meglio di uno che si sente sotto pressione. Ciò non vuol dire non spronare il proprio figlio a impegnarsi a scuola, ma bisogna farlo nel modo giusto, facendoli capire che devo farlo per se stesso e non per far contenti noi genitori.

: è bene evitare di pressare i figli sui risultati scolastici, un bambino o un ragazzo tranquillo e sereno performerà molto meglio di uno che si sente sotto pressione. Ciò non vuol dire non spronare il proprio figlio a impegnarsi a scuola, ma bisogna farlo nel modo giusto, facendoli capire che devo farlo per se stesso e non per far contenti noi genitori. Domande : è normale che, soprattutto dopo il primo giorno di scuola, quando nostro figlio torna a casa lo si vuole tempestare di domande su come è andata eccetera. Ciò però sarebbe da evitare perché si trasmette al figlio ansia e preoccupazione. Meglio aspettare che sia il figlio a parlare di sua iniziativa. Un modo per spronarlo ad aprirsi spontaneamente è quello di iniziare a parlare della propria giornata, di come ad esempio è andata al lavoro e così via.

: è normale che, soprattutto dopo il primo giorno di scuola, quando nostro figlio torna a casa lo si vuole tempestare di domande su come è andata eccetera. Ciò però sarebbe da evitare perché si trasmette al figlio ansia e preoccupazione. Meglio aspettare che sia il figlio a parlare di sua iniziativa. Un modo per spronarlo ad aprirsi spontaneamente è quello di iniziare a parlare della propria giornata, di come ad esempio è andata al lavoro e così via. Paure : evitare in modo assoluto di minimizzare le paure dei nostri figli, si rischia solo di far sentire il bambino sbagliato e inadeguato.

: evitare in modo assoluto di minimizzare le paure dei nostri figli, si rischia solo di far sentire il bambino sbagliato e inadeguato. Autonomia: se nostro figlio va al liceo, bisogna lasciarli più autonomia, evitare le imposizioni ma si deve affiancare il figlio, consigliandolo e aiutandolo.

Back to School, cosa fare prima la sera prima del rientro a scuola

La sera prima del rientro a scuola è fondamentale per far vivere al meglio il nuovo inizio a proprio figlio. Oltre al giusto riposo, è bene trascorrere una serata in famiglia, giocando o guardando un film insieme, a seconda dell’età del proprio figlio. In poche parole una serata spensierata, senza parlare del giorno dopo, può essere davvero importante per nostro figlio per fargli affrontare con più leggerezza il tanto temuto primo giorno di scuola.