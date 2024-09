L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 23 al 29 settembre 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l'oroscopo dal 23 al 29 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana avremo sempre il pianeta Venere nel segno zodiacale della Bilancia, portando con sé novità importanti soprattutto per i segni di Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, grosse soddisfazioni all’orizzonte. Dal punto di vista sentimentale invece settimana così così, la gelosia potrebbe creare malumori nella coppia.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, grosse soddisfazioni all’orizzonte. Dal punto di vista sentimentale invece settimana così così, la gelosia potrebbe creare malumori nella coppia. Toro : settimana no, da ogni punto di vista. In amore litigi e discussioni saranno all’ordine del giorno, ma anche sul lavoro non mancheranno i problemi e gli imprevisti. Cercate di rilassarvi nel fine settimana.

: settimana no, da ogni punto di vista. In amore litigi e discussioni saranno all’ordine del giorno, ma anche sul lavoro non mancheranno i problemi e gli imprevisti. Cercate di rilassarvi nel fine settimana. Gemelli : super settimana dal punto di vista sentimentale grazie a Venere! Per i single, è ora di buttarvi, le stelle sono con voi. Settimana positiva anche sul lavoro, le cose procedono a gonfie vele.

: super settimana dal punto di vista sentimentale grazie a Venere! Per i single, è ora di buttarvi, le stelle sono con voi. Settimana positiva anche sul lavoro, le cose procedono a gonfie vele. Cancro : ottima settimana lavorativamente parlando, chi di voi sta cercando lavoro potrebbe ricevere una chiamata inaspettata. In amore settimana piatta, sentirete il bisogno di passare più tempo soli con voi stessi.

: ottima settimana lavorativamente parlando, chi di voi sta cercando lavoro potrebbe ricevere una chiamata inaspettata. In amore settimana piatta, sentirete il bisogno di passare più tempo soli con voi stessi. Leone : settimana difficile soprattutto sul lavoro, possibili discussioni con i colleghi per non parlare degli imprevisti che potrebbero essere all’ordine del giorno. In amore va un pò meglio, ma non troppo.

: settimana difficile soprattutto sul lavoro, possibili discussioni con i colleghi per non parlare degli imprevisti che potrebbero essere all’ordine del giorno. In amore va un pò meglio, ma non troppo. Vergine : settimana super fortunata per i single, se c’è qualcuno che vi piace beh, è il momento perfetto per dichiararvi! Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non riuscirete a risolvere al meglio.

: settimana super fortunata per i single, se c’è qualcuno che vi piace beh, è il momento perfetto per dichiararvi! Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non riuscirete a risolvere al meglio. Bilancia : grazie a Venere sarà una super settimana, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro settimana tranquilla, attenzione solo alle spese impreviste.

: grazie a Venere sarà una super settimana, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro settimana tranquilla, attenzione solo alle spese impreviste. Scorpione : grandi notizie sul lavoro, alcuni di voi potrebbero ottenere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia.

: grandi notizie sul lavoro, alcuni di voi potrebbero ottenere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia. Sagittario: settimana positiva in amore, alcuni di voi si sentiranno pronti per il grande passo. Sul lavoro qualche problemino con i colleghi, ma nulla che non si risolverà nel migliore dei modi.

settimana positiva in amore, alcuni di voi si sentiranno pronti per il grande passo. Sul lavoro qualche problemino con i colleghi, ma nulla che non si risolverà nel migliore dei modi. Capricorno: grande settimana dal punto di vista sentimentale soprattutto per i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla.

grande settimana dal punto di vista sentimentale soprattutto per i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla. Acquario : settimana negativa, in particolare sul fronte amoroso. Litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, cercate di non prendervela per ogni cosa.

: settimana negativa, in particolare sul fronte amoroso. Litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, cercate di non prendervela per ogni cosa. Pesci: settimana positiva, sul lavoro le cose procedono a gonfie vele ma anche all’interno della coppia. Consigliato un bel weekend romantico magari alle terme o in una spa!

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 23 al 29 settembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 settembre 2024 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Acquario.