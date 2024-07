Willem Dafoe è un attore statunitense con cittadinanza italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Willem Dafoe: moglie, figli altezza, film

Willem Dafoe è un noto attore statunitense con cittadinanza italiana. E’ nato ad Appleton, nello Stato del Wisconsin, il 22 luglio del 1955, ha quindi 68 anni, è del segno zodiacale del Cancro ed è altro un metro e settantacinque centimetri. Willem è settimo di otto figli e proviene da una famiglia della media borghesia statunitense. Ha frequentato l’università del Wisconsin e per poi seguire un corso di recitazione. La sua carriera come attore comincia all’inizio degli anni Ottanta e, da allora, sono davvero tantissimi i film dove abbiamo visto Willem Dafoe recitare, come per esempio: “Il paziente inglese”, “American Psycho”, “Spider-Man 2”, “Un segreto tra di noi”, “Affari di famiglia”, “Colpa delle stelle”, “Assassinio sull’Orient Express”, “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” e “Povere Creature!” Oltre a essere un attore, Willem Dafoe è anche doppiatore. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore statunitense ha avuto una relazione dal 1977 al 2004 con la regista Elizabeth LeCompte, dalla quale ha avuto un figlio, Jack, nato nel 1982. Nel 2005 Willem Dafoe ha invece sposato la regista, attrice e sceneggiatrice italiana Giada Colagrande, di vent’anni più giovane. Entrambi hanno doppia cittadinanza. Willem Dafoe è vegetariano e ogni giorno pratica Ashtanga Yoga, ovvero il metodo originario dello Yoga. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha oggi ha 155mila follower.

Willem Dafoe: “Ho scelto di restare in Italia”

Come abbiamo appena visto, l’attore Willem Dafoe è sposato dal 2005 con l’attrice, regista e sceneggiatrice italiana Giada Colagrande, conosciuta sul set del film “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”. L’attore ha scelto di restare a vivere in Italia, ecco cosa aveva detto nel 2019 al programma televisivo Live with Kelly and Ryan: “ho vissuto a New York per oltre 40 anni, ho sposato un’italiana, lei non voleva rinunciare a vivere a Roma e io non ho avuto nulla da obiettare.” Willem Dafoe è molto attivo per la tutela dell’ambiente, inoltre è vegetariano, a Foodiamo ha dichiarato che non mangia carne perché gli allevamenti sono una delle cause principali della distruzione del pianeta. Attualmente lui e sua moglie vivono in una fattoria fuori Roma con tanti animali, che alleva non per consumarne la carne ma “per il piacere di godere della loro compagnia e di dare loro una bella vita, anche se potrà sembrare ingenuo”, aveva dichiarato a The Guardian. Tra gli animali presenti ci sono tacchini, pecore, capre, galline e anche gli alpaca. L’attore Mark Ruffalo, quando è andato a trovarlo, a postato su Instagram una foto di lui e Dafoe accanato a questo meraviglioso animale.

