Quali sono le affinità sessuali del Capricorno? Quali saranno, secondo gli astri, i segni più compatibili con lui, in amore? Se vi state ponendo questa domanda, allora siete nel posto giusto. Infatti, a breve, andremo a conoscere meglio il profilo caratteriale del segno del Capricorno, e a scoprire chi, per lui, sarà l’amante ideale!

Il Capricorno, il suo profilo psicologico e affinità sessuali

Come sono i nati sotto il segno del Capricorno, quando parliamo di eros e passione? Sicuramente non troppo passionale: i nati sotto questo segno sono molto concreti, calcolatori e molto intelligenti, spesso possono risultare rigidi e freddi…anche sotto le lenzuola. In realtà questa caratteristica del segno, nasconde una grande insicurezza: infatti, i nati Capricorno sono spesso preda della sfiducia, e hanno una gran paura di perdere o di non meritare l’amore del partner. Dunque, che fare? Sicuramente, è importante che un partner passionale e vivace, affianchi il Capricorno: un amante attento ma anche fantasioso, che faccia prima di tutto sentire i nati Capricorno al sicuro, a proprio agio. Solo in quel momento, allora, questi si potranno rilassare e donare completamente all’altro. Ma allora, quali sono i segni sessualmente più compatibili con questo prudente segno di Terra?

Vediamone insieme un breve elenco.

Vergine: Con la sua grande dedizione e trasgressione, il segno della Vergine sarà certamente in grado di “scaldare” il diffidente Capricorno. Per questo, tale coppia, anche grazie alla grande concretezza di entrambi, sembra funzionare anche fuori dalla camera da letto.

Toro: Anche questo segno di Terra, ma al contrario del Capricorno, romantico e passionale. I nati sotto il segno del Toro corteggiano e coccolano il partner, in modo da farlo sentire sempre a proprio agio. Ciò, è proprio quello che giova di più alle insicurezze dei nati Capricorno.

Sagittario: Segno di fuoco vivace, passionale e amante dei viaggi. L'affinità con il Capricorno è sicuramente molto alta: infatti il Sagittario è curioso, un vero trascinatore, in grado di assicurare momenti di passione anche ai rigidi nati sotto il segno del Capricorno.

Ariete: Protettivi, forti e focosi, i nati sotto il segno dell'Ariete sono, forse, il partner perfetto per un Capricorno.

Ma che fare se non si appartiene ad uno di questi segni? Niente paura: scopriamo insieme come conquistare una persona nata sotto il segno del Capricorno!

Come conquistare il segno zodiacale del Capricorno

E se non facciamo parte di nessuno di questi segni affini? Nessun problema: ciò non significa che non possiamo conquistare un nato sotto il segno del Capricorno!

Vediamo insieme quindi, come fare.

Prima di tutto, ai nati sotto il segno del Capricorno non piacciono le storie di una notte: dunque, se avete deciso di conquistare qualcuno del segno, sappiate che dovrete impegnarvi in una vera e propria relazione. Meglio ancora, se si tratterà di una relazione sfidante: in effetti, i nati sotto questo segno prediligono le affinità mentali, per arrivare solo dopo ad un rapporto anche fisico e passionale.

Ciò che prediligono i nati nel segno, è la tranquillità e la sicurezza di avere un partner che tiene a loro, che gli è fedele, ma che al tempo stesso è anche intelligente ed indipendente.