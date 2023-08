Quali sono i 5 segni zodiacali più intelligenti, secondo l’antica scienza dell’astrologia? Se volete saperne di più, e magari anche capire se fate parte dell’olimpo dei più intelligenti dello zodiaco, allora leggete questo articolo fino alla fine e non ve ne pentirete!

I 5 segni zodiacali più intelligenti: ecco le menti brillanti dello zodiaco

Esistono, secondo gli esperti, ben 22 tipi di intelligenza: ciò significa che si può essere intelligenti in davvero molti modi differenti. E questo, è proprio il caso di questi 5 segni zodiacali: ciascuno di essi, infatti, rivela in modo unico la sua capacità d’intelletto. Magari alcuni sono dei grandi artisti, mentre i nati sotto un altro segno zodiacale, invece, sono più bravi nel calcolo matematico, o nella musica.

Ecco dunque, la top 5 dei segni zodiacali più intelligenti secondo le stelle:

Acquario: al primo posto, sicuramente troviamo i nati sotto il segno dell’Acquario. Il segno è dominato da Urano e Saturno, e trattandosi anche di un segno d’Aria è sicuramente molto analitico, attento ai dettagli e dalla mente davvero brillante. Una caratteristica dei nati Acquario inoltre, è la loro grande cultura libresca e scolastica: i veri secchioni dello zodiaco! Vergine: Precisi, attenti e concreti, i nati sotto il segno della Vergine sono acuti. Il segno della Vergine è sicuramente contraddistinto da grandi capacità logiche: i nati nel segno sono bravissimi nelle operazioni di calcolo e nella matematica. Scorpione: Intenso e molto passionale, lo Scorpione è dotato di un’intelligenza intuitiva davvero innata. Possiede infatti, un grande fiuto per gli affari, ed eccelle nel campo del lavoro e della carriera. Il tutto, grazie al suo intuito. Gemelli: I nati sotto il segno dei Gemelli sono gli artisti dello zodiaco. Sono dotati di senso estetico e capacità artistiche fuori dal comune, ma al tempo stesso sono anche in grado di elaborare dati e informazioni complesse in breve tempo. Capricorno: Il segno del Capricorno rappresenta la stabilità, la concretezza. Sul lavoro, come anche nello studio, i nati sotto questo segno eccellono sempre, grazie alla loro grande precisione, organizzazione e al loro ordine mentale. Sono però anche molto schietti e sinceri, e ciò li rende non solo preziosi sul lavoro, ma anche affidabili nella vita privata.

Gli altri segni zodiacali con doti speciali

Finita la nostra top 5, però, non vi abbattete: se non fate parte di uno dei 5 segni zodiacali più intelligenti, potreste sempre essere speciali. Infatti, in astrologia, vi sono altri segni che brillano per le loro rare doti. Vediamo insieme quali.