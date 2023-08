Letizia di Spagna è in vacanza con la famiglia alle Baleari e ha sfoggiato un vestito firmato Mango da togliere il fiato. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quanto costa questo bellissimo abito.

L’abito Mango indossato da Letizia di Spagna in vacanza alle Baleari è da togliere il fiato: il prezzo

Letizia Ortiz Rocasolano è, dal 2014, la regina consorte di Spagna, in quanto moglie dell’attuale Re di Spagna Filippo VI. Lei e il marito, insieme alle due figlie, Leonor e Sofia, e alla madre di Filippo VI, Sofia, si trovano in vacanza alle Baleari. Ieri sera sono stati fotografati mentre uscivano da un ristorante a Palma di Maiorca. Le principesse per l’occasione hanno indossato degli abiti lunghi colorati, perfetti per la stagione estiva. Quello di Leonor era di colore verde oliva firmato Springfield, abbinato a una clutch bianca di Zara x Narciso Rodriguez e ai piedi un paio di espadrillas basse. La sorella Sofia ha invece indossato un vestito in lurex di colore fucsia. A rubare la scena è stata però Letizia, che ha indossato un abito firmato Mango da togliere il fiato. L’abito midi in questione è di colore rosso fuoco, è plissettato e arriva fino al polpaccio. Ha una allacciatura dietro al collo che lascia le braccia scoperte e fa parte di una vecchia collezione di Mango, perciò non ne conosciamo il prezzo. Letizia Ortiz lo aveva infatti già indossato l’anno scorso. La regina consorte ha dimostrato ancora una volta di avere uno stile molto versatile. Sempre durante la vacanza alle Baleari, Letizia Otiz si è recata, insieme alle due figlie, in un centro estivo, la Granja Escola Jovent, che accoglie i ragazzi al fine di educarli al rispetto della natura. Per l’occasione la regina ha optato per un look comodo, un paio di shorts di jeans, una camicia bianca e un paio di scarpe da ginnastica, in poche parole l’outfit tipico dell’estate. Leonor ha indossato un abito chemisier di color rosso fragola di Unique Unlimited, mente Sofia ha scelto una semplice maglietta bianca abbinata a un paio di pantaloni a tre quarti.

Come abbinare l’abito Mango indossato da Letizia di Spagna in vacanza alle Baleari

Letizia di Spagna è stata fotografata all’uscita da un ristorante alla Baleari in compagnia della sua famiglia. Per l’occasione indossava un abito firmato Mango davvero meraviglioso. Un abito assolutamente perfetto per la stagione estiva, elegante e allegro allo stesso tempo. La Regina consorte per l’occasione ha deciso di abbinare questo vestito con una borsa in tela stampata, mentre ai piedi ha optato per un paio di sandali rasoterra, rinunciando così ai tacchi, con una fascia luccicante sul piede. Questo vestito è comunque facilmente abbinabile, sta benissimo anche con un paio di sandali con il tacco di colore bianco oppure dello stesso colore del vestito, ovvero rosso. Per le serate più fresche lo si può abbinare anche a un blazer sulle tonalità chiare. Quello che è certo è che è un vestito che non può certo passare inosservato ed è assolutamente perfetto da indossare durante la stagione estiva.