Scopriamo insieme a quanto è stato venduto il famoso maglione della “pecora nera” di Lady Diana. Il capo, che è rimasto nella storia, è stato battuto all’asta ad una cifra molto alta.

A quanto è stato venduto il maglione della “pecora nera” di Lady Diana?

Lady Diana è stata una vera e propria icona, sia per quanto riguarda il suo operato in qualità di Principessa, sia per la sua bellezza, per la sua storia triste e tragica e per la scelta di molti abiti, alcuni dei quali hanno avuto un riscontro storico molto forte, anche grazie ai messaggi che voleva lanciare. Uno di questi è il famoso maglione con la pecora nera, che è stato battuto all’asta da Sotheby’s per un milione e 143 mila dollari. Una cifra che va oltre venti volte la stima di partenza, senza tener conto dei diritti di asta. Il celebre maglione della pecora nera di Lady Diana è rimasto nella storia, come molti altri suoi capi indimenticabili, anche grazie al significato profondo che ha trasmesso a tutti coloro che lo hanno visto indossare dalla Principessa, quando non aveva ancora sposato il principe Carlo. Nonostante sia passato molto tempo, questo maglione, come molti altri abiti scelti da Lady Diana, è rimasto impresso nella mente di moltissime persone che hanno amato la Principessa per il suo stile, oltre che per la sua personalità unica e per tutto ciò che l’ha resa davvero immortale nel cuore delle persone di tutto il mondo.

Lady Diana, il famoso maglione della pecora nera: la storia

Il maglione è stato indossato dalla principessa del Galles quando era ancora semplicemente Diana Spencer, giovanissima fidanzata del Principe Carlo. Si tratta di un pullover rosso con le maniche a sbuffo e una pecora nera che spicca tra tante pecore bianche. Un maglione che sembra avere un significato davvero molto profondo. Il capo è stato venduto durante un’asta online dedicata ad una serie di “icone della moda”. Venduto ben oltre le valutazioni iniziali anche un abito da sera di Murray Arbeid che Lady Diana ha indossato due volte nel 1985. Il maglione, che è stato realizzato dal brand britannico Warm & Wonderful, è stato indossato per la prima volta da Diana Spencer nel giugno del 1981, mentre assisteva ad una partita di polo in compagnia del futuro marito, il principe Carlo. Un mese dopo sono arrivate le nozze reali. Il maglione era tornato a far parlare di sé quando la principessa del Galles ha deciso di indossarlo nuovamente, nel 1983, sempre ad una partita di polo. È stato interpretato metaforicamente come un modo per andare controcorrente rispetto alle regole della famiglia reale. Warm & Wonderful ha smesso di produrre quel modello con la pecora nera nel 1994, ma nonostante questo è rimasto sempre nella storia, proprio per ché è stato indossato da Lady Diana.