Scopriamo insieme quali sono le scarpe in tendenza per la Primavera Estate 2024, viste durante la Paris Fashion Week.

Scopriamo insieme quali sono le scarpe in tendenza per la Primavera Estate 2024, viste durante la Paris Fashion Week. Ballerine, décolleté, sandali bassi, anfibi, e chi più ne ha più ne metta, con tanti dettagli originali, cristalli e gioielli. Siete pronte per sfoggiare l’eleganza parigina nella prossima stagione?

10 scarpe per la Primavera Estate 2024: le tendenze viste durante la Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week è ormai finita, ma si continua a parlare di tutte le tendenze per la Primavera-Estate 2024. È il momento di svelare quali saranno le scarpe più amate, viste sulle passerelle parigine. I tanti brand famosi sembrano essere d’accordo: i sandali bassi saranno i protagonisti della prossima stagione, così come le ballerine, con semplicità ed eleganza. Non mancheranno i dettagli particolari, che arricchiscono il design e colpiscono subito l’attenzione. Le donne avranno modo di mostrare i loro piedi grazie a sandali davvero molto eleganti, completamente privi di tacco, che puntano non solo sulla classe, ma anche sulla comodità. Torneranno a dominare anche le ballerine, nelle loro versioni più classiche, da vere danzatrici, alle versioni più chic, tempestate di dettagli gioiello.

Le 10 scarpe per la Primavera Estate 2024 in tendenza, viste alla Paris Fashion Week sono:

Sandalo rosso di Hermes : come abbiamo detto i sandali bassi saranno i veri protagonisti della prossima stagione. Quelli sfoggiati durante la sfilata del famoso marchio sono rosso fuoco e sanno perfettamente come attirare l’attenzione;

: come abbiamo detto i sandali bassi saranno i veri protagonisti della prossima stagione. Quelli sfoggiati durante la sfilata del famoso marchio sono rosso fuoco e sanno perfettamente come attirare l’attenzione; Infradito Miu Miu : l’attenzione si può attirare anche indossando gli straordinari sandali infradito di Miu Miu, che hanno colpito tutti. Hanno una chiusura dietro molto semplice, con il nome del marchio, mentre la parte davanti è tutt’altro che semplice, con grossi e vistosi gioielli blu;

: l’attenzione si può attirare anche indossando gli straordinari sandali infradito di Miu Miu, che hanno colpito tutti. Hanno una chiusura dietro molto semplice, con il nome del marchio, mentre la parte davanti è tutt’altro che semplice, con grossi e vistosi gioielli blu; Sandali pelosi di Balenciaga : il noto marchio ha deciso di far sfilare le modelle con delle ciabattine davvero molto chic, con un vistoso pelo rosa che le rende uniche nel suo genere. Saranno sicuramente di moda durante la prossima stagione;

: il noto marchio ha deciso di far sfilare le modelle con delle ciabattine davvero molto chic, con un vistoso pelo rosa che le rende uniche nel suo genere. Saranno sicuramente di moda durante la prossima stagione; Ballerine di Chanel: le ballerine stanno decisamente tornando di moda, o forse non sono mai realmente passate di moda. Chanel le propone bianche, completamente ricoperte di strass e brillanti, con un fiocco nero sul davanti, davvero molto eleganti;

le ballerine stanno decisamente tornando di moda, o forse non sono mai realmente passate di moda. Chanel le propone bianche, completamente ricoperte di strass e brillanti, con un fiocco nero sul davanti, davvero molto eleganti; Ballerine di Balenciaga : questo modello di ballerine è molto più che classico. Si tratta proprio delle ballerine che siamo abituati a vedere ai piedi delle danzatrici e sono davvero meravigliose;

: questo modello di ballerine è molto più che classico. Si tratta proprio delle ballerine che siamo abituati a vedere ai piedi delle danzatrici e sono davvero meravigliose; Scarpe con nodo di Louis Vuitton : un bel paio di décolleté di pelle nere e beige davvero molto eleganti, con un nodo vistoso sul davanti che dona un tocco ancora più chic;

: un bel paio di décolleté di pelle nere e beige davvero molto eleganti, con un nodo vistoso sul davanti che dona un tocco ancora più chic; Sandali e perle di Dior: il noto marchio ha proposto delle décolleté con laccetti sulla caviglia e sulla gamba, chiusi nella parte posteriore, sul polpaccio. La caratteristica delle scarpe è che su ogni laccetto è posizionata una perla incredibilmente elegante;

il noto marchio ha proposto delle décolleté con laccetti sulla caviglia e sulla gamba, chiusi nella parte posteriore, sul polpaccio. La caratteristica delle scarpe è che su ogni laccetto è posizionata una perla incredibilmente elegante; Tacco asimmetrico per Saint Laurent: la maison ha deciso di mostrare un paio di décolleté molto semplici, di colore marrone chiaro, con un tacco asimmetrico che li rende un po’ più originali;

la maison ha deciso di mostrare un paio di décolleté molto semplici, di colore marrone chiaro, con un tacco asimmetrico che li rende un po’ più originali; Scarpe con il pollice scoperto di Louis Vuitton: la maison ha proposto un paio di décolleté di pelle con un nodo sul tacco, a righe gialle e blu, con una particolarità davvero unica, ovvero tutte le dita coperte tranne il pollice;

la maison ha proposto un paio di décolleté di pelle con un nodo sul tacco, a righe gialle e blu, con una particolarità davvero unica, ovvero tutte le dita coperte tranne il pollice; Anfibi di Dior: i classici anfibi alti, in pelle, con i lacci sul davanti sono stati portati in passerella dal famoso marchio. Saranno molto amati durante la Primavera-Estate 2024.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: