Zaino donna: le migliori tendenze per l’estate

In modello semi rigido oppure a righe, da escursione o da viaggio, sono i modelli di zaino donna per ogni occasione e momento.

In vista delle vacanze estive, ma anche per la vita quotidiana sono sempre di più coloro che optano per lo zaino invece della borsa. Un accessorio pratico e capiente, oltre che comodo e versatile come mostrano i tanti modelli di zaino donna disponibili in commercio. Scopriamo alcune delle tendenze e quale ordinare.

Zaino donna

Si tende a collegare e associare questo accessorio all’infanzia oppure ai periodi del liceo, ma lo zaino donna è un accessorio molto utile e importante da usare in ogni momento. Inoltre, con l’avvicinarsi delle vacanze, è sicuramente l’ideale per delle gite fuori porta o dei week end da fare al mare con gli amici.

Considerato molto di più di un contenitore nel quale riporre astucci, quaderni, ecc., è custode anche dei segreti e si può portare con sé durante i viaggi, le avventure, ecc. Oggi sta diventando sempre più un oggetto di moda e di tendenza al punto che sono moltissime coloro che decidono di sostituirlo alla borsa perché più capiente e pratico.

Oggi un accessorio come lo zaino donna è molto usato anche per viaggi, al punto che è stato coniato anche il termine inglese backpaper proprio per definire coloro che viaggiano con il solo zaino in spalla evitando così trolley e valigie, ecc. Sono sicuramente oggetti molto comodi, convenienti e anche di grande moda.

Dotato di vari scomparti per cui permette di contenere tutto il necessario senza dover caricare troppo peso sulla schiena o le spalle. Inoltre, al giorno d’oggi, questo accessorio è molto utile anche per il lavoro per trasportare il proprio computer o per l’università.

Zaino donna: tipologie

Come già detto, sono davvero tante e varie le tipologie di zaino donna che si trovano in commercio oppure online in grado di soddisfare ogni esigenza e bisogno. vi sono modelli da città, quindi indicati per sostituire la borsetta oppure da trekking e da escursione, particolarmente capienti o ancora griffati da sfoggiare la sera.

Per chi si fosse stancato della solita borsa o anche della tote bag, molto capiente, l’ideale è un oggetto del genere. Si caratterizza per essere molto comodo, capiente e versatile al tempo stesso. L’ideale anche per andare in bicicletta ed è possibile spaziare tra tanti colori: total black o variopinti sino ad arrivare ai modelli in iuta che sono l’ideale per il mare.

Le tendenze propongono anche dei modelli di zaino donna molto più leggeri e comodi, nella versione pocket. In questo caso sono particolarmente indicati per il pic nic nel parco o nella natura, ma anche per viaggi in aereo. Si va da modelli morbidi o in tessuto semi rigido passando anche per tinta unita oppure a righe con diverse tasche.

Lo zaino donna Eastpack è l’ideale per le giornate e le vacanze estive per la sua comodità e praticità. Lo zaino tecnico è l’ideale per coloro che fanno un viaggio on the road: sono particolarmente resistenti con diversi scomparti e tasche per inserire oggetti come la borraccia. Per esempio, un marchio come North Face è una soluzione compatta e leggera.

Zaino donna: offerte Amazon

Sono elementi e accessori che si trovano con buoni sconti e promozioni su Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di zaino donna per l’estate da indossare in ogni momento e scelti tra quelli più in voga e alla moda.

1)Kipling city pack mini

Uno zaino da donna in taglia unica con gli spallacci che è possibile regolare a seconda delle proprie esigenze e bisogni. In poliammide e poliestere con manico superiore. Dotato di cerniera e portachiavi con scimmietta del marchio Kipling in metallo. Disponibile in vari colori: blu, grigio, marmo, lavanda, ecc. Indicato per la vita in movimento.

2)The North Face Vault

Il noto marchio propone questo zaino Face Vault con cerniera dal design elegante e minimalista. Un modello molto robusto e capiente da 26 litri per tenere tutto ben in ordine. Ha un taglio aderente con spallacci ricurvi e supporto per la spina dorsale. Si trova nei colori blu, nero e stampa mimetica.

3)shepretty zaino piccolo La moda da donna

Un modello in pelle con fodera in poliestere e impermeabile. Dotato di una piccola borsa nella quale riporre oggetti di piccole dimensioni. Ha anche una tasca interna e cerniera. Non è indicato per contenere un laptop, ma per pomeriggi con le amiche o altre occasioni quotidiane. Da portare a spalla o a mano.

Oltre allo zaino donna, ecco i migliori modelli di borse estive da indossare e sfoggiare nei luoghi di vacanza.