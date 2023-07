World Fries Day, la moda incontra il food: le patatine fritte sono la nuova tendenza di lusso

Il 13 luglio si festeggia il World Fries Day, ovvero la Giornata Mondiale delle patatine fritte. Ma, cosa c’entrano le patatine fritte nella moda? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

World Fries Day, la moda incontra il food

Le patatine fritte sono uno dei cibi più amati al mondo, sia dai grandi che dai piccini. Quando ad esempio si mangia in un fast food è praticamente automatico chiedere insieme a un hamburger o altro, le patatine fritte. Oggi, 13 luglio, si festeggia proprio la Giornata Mondiale delle patatine fritte. Ma, cosa c’entrano le patatine fritte con la moda? Le patatine fritte non sono amate solamente dai consumatori, ma anche dal fashion system, infatti la moda è in grado di rivendere da anni il concept del comfort food più diffuso e amato, ottenendo guadagni da capogiro. I designer più creativi sono infatti stati capaci di rendere le patatine fritte un simbolo sociale, protagonista di accessori e vestiti top. Vediamo ora insieme alcuni esempi.

Vediamo ora insieme alcuni esempi dove le patatine fritte e la moda sono entrati in connessione: