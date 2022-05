Dario e Sissi, Albe e Serena, Alex e Cosmary… l’edizione di Amici di Maria De Filippi appena conclusa è stata segnata da diverse storie d’amore che hanno fatto sognare i fan. Proprio quella tra Alex e Cosmary è stata la storia che più ha tenuto con il fiato sospeso.

I due si erano conosciuti proprio tra i banchi di Amici, eppure proprio questa loro conoscenza è stata frenata quando la ballerina è stata eliminata prima di accedere alla fase finale.

Verissimo, Alex parla del rapporto con la ballerina Cosmary

ll cantante ha parlato in particolare di cosa ha provato nel momento in cui Cosmary ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. Per lui affrontare questa situazione non è stato facile. Ha affermato a tale proposito: “Per me è stato un colpo forte perché ci stavamo conoscendo, quindi interrompere questa conoscenza appena nata non è stato semplice”.

Per lei – ha poi aggiunto – ci sarà sempre del tempo.

A rimetterli in contatto è stata Maria De Filippi

Molto ha fatto Maria De Filippi per questo speciale legame. Dopo il congedo dalla scuola di Amici la conduttrice li ha rimessi in contatto, dando ad Alex la possibilità di sentirsi al telefono. Da cosa nasce cosa e nonostante la timidezza, il sentimento del giovane si è rafforzato. Infine la confessione di essere innamorato di lei: “Si, è amore”, ha dichiarato.