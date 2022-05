Albe e Serena sono stati sicuramente una delle coppie più amate di Amici 2021-2022. I due, entrambi arrivati alla fase finale del programma, sono stati ospiti nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Molte le cose che hanno raccontato: dai progetti per il futuro, alla lontananza che a breve li attenderà alla dichiarazione d’amore di lui che aveva ammesso che l’avrebbe sposata.

Amici, Albe e Serena raccontano la loro storia: la lontananza e New York

Chi ha seguito la finale andata in onda domenica 15 maggio avrà saputo quali sarebbero state le sorti di Serena una volta finito il programma. La giovane ballerina infatti ha vinto la borsa di studio per frequentare la prestigiosa Ailey School di New York. Un’opportunità meravigliosa che tuttavia costringerà la coppia a stare lontana per diverso tempo. Se Serena si è detta entusiasta di poter fare questa esperienza Albe, pur essendo rimasto all’inizio spiazzato per la notizia, ha affermato con traquillità: “La andrò a trovare.

Ci tengo moltissimo che lei realizzi i suoi sogni, è importante per lei.”

Silvia Toffanin indaga: “Veramente la sposerai?”

La conduttrice, incuriosita ha poi chiesto ad Albe se veramente un giorno i due si sposeranno. Il cantante ha immediatamente risposto: “No, ma stavo scherzando. Si è scatenato un putiferio, siamo giovani”.