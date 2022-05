L’edizione 21 di Amici di Maria De Filippi si è conclusa dopo ben 8 mesi di programmazione quotidiana e 2 mesi di Serale. Che cosa vedremo al posto del talent? Mediaset ha deciso sia per quel che riguarda la messa in onda giornaliera che per la prima serata del sabato.

Amici 21 è finito: il sostituto

Domenica 15 maggio 2022 Amici di Maria De Filippi ha chiuso i battenti, eleggendo come vincitore il cantante Luigi Strangis. Il talent di Canale 5 è andato in scena per ben 8 mesi con il daytime quotidiano e per 2 mesi con le puntate del Serale. Lo spazio che lascia libero nella programmazione, quindi, è piuttosto ampio. Mediaset, però, ha già trovato il sostituto.

Mediaset ha scelto il sostituto: la nuova programmazione

Per quel che riguarda il daytime, al posto di Amici Mediaset ha deciso di schierare la soap opera turca Brave and Beautiful, allungando la sua messa in onda. Pertanto, la nuova programmazione di Canale 5 vede: Uomini e Donne, la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi, Brave and Beautiful e Pomeriggio 5. La soap opera turca, quindi, andrà in onda dalle 16:25 fino alle 17:25.

La prima serata è un po’ deludente

Mentre il daytime vede andare in onda prime tv, la prima serata del sabato è un po’ deludente. Mediaset, al posto del Serale di Amici, ha scelto di mandare in scena film in replica. Sabato 21 maggio, ad esempio, verrà trasmessa la commedia L’ora legale, con protagonisti Ficarra e Picone. Molto probabilmente, Canale 5 seguirà questa programmazione fino a settembre, quando partirà la nuova stagione di Tu Si Que Vales.